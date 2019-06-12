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4’üncü kattan düşen çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 14:23 | Son Güncelleme

Siirt’te 4’üncü kattan düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Güralp Gökçe, Denizli’nin Buldan ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

4’üncü kattan düşen çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi

Siirt’te 4’üncü kattan düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Güralp Gökçe, Denizli’nin Buldan ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede oğlunun tabutuna sarılan acılı anne, “Kıymetlim seni cennete gönderiyoruz korkma. Bak kıyafetlerini de getirdim asker oğlum benim, seni çok seviyoruz” diye feryat etti.
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşısındaki bir apartmanda meydana geldi. Uzman Çavuş Yunus Gökçe ile Hanife Gökçe’nin oğlu 4 yaşındaki Güralp Gökçe isimli çocuk penceresinden sarktığı anda dengesini kaybedip 4’üncü kattan yere düştü. Haberin verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Annenin feryatları yürek yaktı, tabutuna asker kıyafetleri konuldu
Hayatını kaybeden miniğin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından annesinin memleketi Denizli’nin Buldan ilçesine getirildi. Cenaze Buldan Çarşı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Cenazede anne Hanife gökçe ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne Gökçe, kaybettiği 4 yaşındaki oğlunun tabutuna sarılıp, “Kıymetlim, seni çok seviyoruz, sen cennete ışık götürüyorsun annem. Bak kıyafetlerini de getirdim, asker oğlum benim. Korkma annem sen cennete gidiyorsun” sözleri yürek yaktı.

4’üncü kattan düşen çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi

4’üncü kattan düşen çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi

4’üncü kattan düşen çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi

4’üncü kattan düşen çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi

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