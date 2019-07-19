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4'üncü kattan düşen Fatma’nın erkek arkadaşına tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

BURSA'da, Fatma K.'nin (22) 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşüp, yaralanmasıyla ilgili hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla dava açılan erkek arkadaşı İbrahim Y. (30) ilk duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

4'üncü kattan düşen Fatma’nın erkek arkadaşına tahliye

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Fatma K.'nin (22) 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşüp, yaralanmasıyla ilgili hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla dava açılan erkek arkadaşı İbrahim Y. (30) ilk duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. İbrahim Y. duruşmadaki ifadesinde, "Böyle caniliği ve şerefsizliği yapmam. Fatma’yı çok seviyorum” dedi.
​Olay, 2 Mart tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma K. ile erkek arkadaşı İbrahim Y. arasında iddiaya göre evde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Fatma K., apartmanın 4'üncü katındaki evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan Fatma K., ağır yaralandı. Merdivenlerden inip Fatma K.’nin yanına giden ve, ''Sen ne yaptın, ölme'' diyen İbrahim Y., çevredekilerden yardım istedi. Ağır yaralanan Fatma K., çağrılan ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Gözaltına alınan İbrahim Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
'FATMA’YI ÇOK SEVİYORUM'
Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle hakkında dava açılan İbrahim Y.’nin yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Y., avukatı ve yakınları katıldı. Fatma K. ise halen hastanede tedavi gördüğü için duruşmada yer almadı.
Mahkemede ifade veren İbrahim Y., şunları söyledi:
“Ben suç işlemedim, olayla hiçbir ilgim yoktur. Olay günü rahatsızdım ve evde dinleniyordum. Fatma, saat 22.00'de evden ayrıldı ve sabah 06.45 gibi geldi. Lavaboya gidip üstünü değiştirdi. Kendisi sarhoş olduğu için, ‘Çakmak çaksam havaya uçacaksın. Bu halin nedir’ dedim. O da yatak odasına gitti. Ben yatak odasına gitmeden su ve sigara içtim. Yatak odasına gittiğimde ellerini havada ve saçlarını gördüm. Ardından bağırmaya başlayarak aşağıya indim. Panik ile ağlıyordum ve hemen 112’yi aradım. Ben de kendi aracımla arkasından hastaneye gittim. Başında 3-4 saat durdum. Böyle caniliği ve şerefsizliği yapmam. Fatma’yı çok seviyorum” dedi.
'İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU'
Fatma K. ile aralarında zaman zaman kıskançlık sebebiyle tartışmalar çıktığını söyleyen İbrahim Y., “Benim Fatma’ya başka kızlar sebebiyle yanlışlıklarım oldu. Daha önce 5-6 sefer intihar girişiminde bulunmuştu. Kıskançlık olduğu zaman bu girişimlerde bulunmuştu” diye konuştu.
Duruşmada dinlenen tanıklar, Fatma K.'nin birkaç kez intihara teşebbüs ettiğini, İbrahim Y.’yi kıskandığını söyledi. Mahkeme heyeti şahitlerin dinlenmesinin ardından İbrahim Y.'nin tahliyesine karar verdi. Ayrıca mahkeme heyeti Fatma K.nin hastanede ifadesinin alınmasına ve diğer şahitlerin dinlenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

4'üncü kattan düşen Fatma’nın erkek arkadaşına tahliye4'üncü kattan düşen Fatma’nın erkek arkadaşına tahliye4'üncü kattan düşen Fatma’nın erkek arkadaşına tahliye4'üncü kattan düşen Fatma’nın erkek arkadaşına tahliye

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