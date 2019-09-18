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4'üncü kattan düşen İrem, kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 10:55 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Keşap ilçesinde 4'üncü kat balkonundan düşerek ağır yaralanan İrem Özdemir (22), hastanede hayatını kaybetti.

4'üncü kattan düşen İrem, kurtarılamadı

Haluk ŞENTÜRK/KEŞAP (Giresun), (DHA)- GİRESUN'un Keşap ilçesinde 4'üncü kat balkonundan düşerek ağır yaralanan İrem Özdemir (22), hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Keşap ilçesi Bozkurt Mahallesi'nde meydana geldi. 4'üncü kattaki balkonda dengesini kaybeden İrem Özdemir, beton zemine düştü. Ağır yaralanan Özdemir, çevredekiler tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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