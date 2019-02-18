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4'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 18:58 | Son Güncelleme

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde 4'üncü kattaki evinin penceresinden beton zemine düşen Müberra Aşcı (63), hayatını kaybetti.

4'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Selçuklu ilçesinde 4'üncü kattaki evinin penceresinden beton zemine düşen Müberra Aşcı (63), hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi'nde meydana geldi. 10 katlı apartmanın 4. katında oturan evli Müberra Aşçı, bilinmeyen nedenle evinin penceresinden beton zemine düştü. Aşçı'yı kanlar içerisinde görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aşçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Aşçı'nın yakınları olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Müberra Aşçı'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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4'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti4'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti4'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti4'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

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