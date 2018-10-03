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4'üncü kez alkolden yakalanan sürücü: Psikiyatriye götürün

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 10:37 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, 1,5 ayda 4'üncü defa alkollü yakalanan sürücü, "Psikiyatriye götürün, bana bir iyilik yapacaksanız eğer" dedi.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, 1,5 ayda 4'üncü defa alkollü yakalanan sürücü, "Psikiyatriye götürün, bana bir iyilik yapacaksanız eğer" dedi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde alkol denetimi yaptı. Kentin 2 noktasında yapılan denetimlerde alkolmetreyi üfleyen Ramazan D.'nin 0.64 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetini soran polis ekiplerine ehliyeti üç defa kaptırdığını söyleyen Ramazan D., aracını çalışmadığı için iterek götürdüğünü ve bu nedenle de kendisine ceza yazılamayacağını öne sürdü. Ramazan D., "Ne yaptım ben? Arabam çalışmıyor diye iterek getiriyorum buraya. 2-3 bira içtim ne oldu yani? Hırsızları yakalasanıza. Yazıklar olsun. Bu arabanın neresine ceza yazıyorsunuz? Ellerimi görmüyor musunuz? Nasır. Ekmek param için uğraşıyorum ben. Satsam satamıyorum. Yazdınız 15-20 bin TL. Nasıl ödeyeyim?" dedi. Cep telefonunu ve cüzdanını fırlatan Ramazan D., kendisini sakinleştirmek isteyen polislere, "Durmadan bana vuruyorsunuz. Ben namussuz muyum? Ne yaptım ben? Psikiyatriye götürün, bana bir iyilik yapacaksanız eğer" diye konuştu. Daha önce de 3 defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Ramazan D,'ye alkollü araç kullanmaktan 2 bin 18 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 TL, aracın ruhsat sahibi eşine de ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 18 TL ceza kesildi. Ehliyetine el konulma süresi 5 yıla çıkartıldı. Otomobil ise trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü. Ramazan D.'nin 2 hafta önce alkollü yakalandığı polislere bir daha alkol almayacağına dair söz vermesi kameralara yansımıştı. SÜRÜCÜDEN POLİSE AŞURE İKRAMI Kontrol noktasında alkolmetreyi üfleyen ve alkollü olmadığı anlaşılan Bahattin Yel, bir süre sonra tekrar geldiği kontrol noktasındaki polislere otomobilinin bagajından çıkardığı aşureleri ikram etti. Polis ekipleri, Bahattin Yel'e teşekkür etti.

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4'üncü kez alkolden yakalanan sürücü: Psikiyatriye götürün4'üncü kez alkolden yakalanan sürücü: Psikiyatriye götürün
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