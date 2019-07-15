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4'üncü kuşak olarak asırlık tahin helvası üretemini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 11:41 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, asırlık damak tadı tahin helvası üretimini 4'üncü kuşak olarak Figen Erbaş devam ettiriyor.  1916 yılında Ali Usta tarafından Yenişehir'de başlatılan tahin helva imalatçılığını 4'üncü kuşak olarak devraldığını belirten Figen Erbaş, 1 asırdır aynı lezzet ve kalitede helva imalatını sürdürdüklerini söyledi.

4'üncü kuşak olarak asırlık tahin helvası üretemini sürdürüyor

Gürhan ADANA/YENİŞEHİR,(Bursa),(DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, asırlık damak tadı tahin helvası üretimini 4'üncü kuşak olarak Figen Erbaş devam ettiriyor.
1916 yılında Ali Usta tarafından Yenişehir'de başlatılan tahin helva imalatçılığını 4'üncü kuşak olarak devraldığını belirten Figen Erbaş, 1 asırdır aynı lezzet ve kalitede helva imalatını sürdürdüklerini söyledi. Çevresindekilerin ilk günlerde, başarılı olacağına ilişkin kuşkular taşıdığını söyleyen Erbaş, "Fiziki güçlüklere rağmen, bu işin üstesinden gelmeye çalışıyorum. Kısa sürede epey yol aldım ve kendime güvenim arttı" diye konuştu.
'YAPAMAZSIN' DEDİLER, ALDIRMADIM'
Helva yapımının aşamalarına çocuk yaşlardan itibaren tanıklık ettiğini ve bu sayede yabancılık çekmediğini vurgulayan Erbaş, üretimin içinde olmanın, kendisini iyi hissettirdiğine dikkat çekti. Erbaş, "Babam Cengiz Usta, 80 yaşına ulaştı. İşi çekip çevirmek de bana kaldı. İlk günlerde 'yapamazsın, edemezsin' demelerine aldırmadım. Başta babam olmak üzere, annem, ablam ve eniştemin destekleriyle kendimi kanıtlamasını bildim" dedi. Tahin helvasının, susamdan elde edilen sıvı tahin, çöven suyu ve şekerin karılarak yapıldığını dile getiren Erbaş, "Bu şekilde hazırlanan helva yüzde 100 doğaldır, gönül rahatlığıyla yiyebilir, ikram edebilirler. Çağımızın pastane kültürüne alternatif olarak geleneksel helvanın yeni nesillere aktarılması, tanıtılması ve bu kültürümüzün devam ettirilmesini istiyoruz" diye konuştu.
4'ÜNCÜ KUŞAĞA DEVRETTİ
Çocukluğundan beri helva imalatçılığı yaptığını vurgulayan Cengiz Erbaş ise, kızı Figen Erbaş’ın helva imalatçılığındaki üstün gayretinin onu başarıya taşıdığını belirtti. 1916 yılında dedesi Ali Usta tarafından ilçede başlatılan tahin helva imalatçılığının 4'üncü kuşak aile üyeleri tarafından sürdürüldüğünü kaydeden Erbaş, "Yenişehir'de helva imalatını başlatan 1874 doğumlu dedeme Ali Usta derlerdi. Yörükmüşüz. Isparta Şarkikaraağaç'ta dedelerimiz, yaylaya çıkarlar, kışın da Yenişehir'e koyun satmaya gelirlermiş. Dedem burada, iyi bildiği helvacılık işine girmeye karar vermiş. 1916 yılında başlamış imalata ve 1918 yılında bu dükkânı açmış. Helvacılık, dedem Ali Usta'dan babam Tahsin Usta'ya, ondan bana, benden de kızım Figen'e geçmiş oldu" diye konuştu. Eskiden helvaların düğün derneklerde konuklara ikram edildiğini anlatan Erbaş, "Köpük helvasının üstüne sıvı tahin döküp, ceviz serpiyorduk. Üstüne evlenecek damat ve gelinin adlarını yazıp kız evine gönderiyorduk. Bu gelenekler oldukça azaldı. Ancak tahin helvalar, Yenişehirliler tarafından günümüzde de Bursa, İstanbul ve Ankara gibi illere hediye olarak gönderiliyor" dedi.
Yenişehir Muhtelif Esnaf Odası Başkanı Fahrettin Bilgit ise, imal edilen helvaların ayrıca ilçe dışından gelenler tarafından beraberlerinde götürüldüğünü belirterek, "Cengiz Usta ilçemizin bir markasıdır. Hem çırak hem kalfa olarak kızı Figen'i yetiştirmektedir. Figen'e, büyük dedesinden miras kalan bu mesleği en iyi biçimde yapacağı konusunda güveniyoruz" diye konuştu.
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4'üncü kuşak olarak asırlık tahin helvası üretemini sürdürüyor4'üncü kuşak olarak asırlık tahin helvası üretemini sürdürüyor4'üncü kuşak olarak asırlık tahin helvası üretemini sürdürüyor4'üncü kuşak olarak asırlık tahin helvası üretemini sürdürüyor

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