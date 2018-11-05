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4'üncü Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu sona erdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 19:29 | Son Güncelleme

ADANA'da bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Heykel Sempozyumu, hazırlanan tüm heykellerin sergilenmesi ve heykeltıraşlara plaket ve ödül töreni ile sona erdi.  15 Ekim-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşen sempozyumun kapanış törenine Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, Çukurova Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük ve çok sayıda sanatsever katıldı.

4'üncü Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu sona erdi

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Heykel Sempozyumu, hazırlanan tüm heykellerin sergilenmesi ve heykeltıraşlara plaket ve ödül töreni ile sona erdi.
15 Ekim-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşen sempozyumun kapanış törenine Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, Çukurova Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük ve çok sayıda sanatsever katıldı. Uzun süredir Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova, Anadolu ve Mersin üniversitelerinin ortaklaşa hazırladığı sempozyuma bu sene 11 ülkeden 15 heykeltıraş katıldı.
ADANA’MIZ SANATIN EVİ
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü törende yaptığı konuşmada, “Heykeller, Adana’mızı sanatın evi sayarsak bu evi ve kentimizi süsleyecek gerçek sanat eserleridir. heykelleri hocalarımız, değerli sanatçılarımız, Adana’ya kazandırıyorlar. Bir şehrin çıtası kültürle sanatla yoğurulunca, bu kültür sanat imgesi insanların yüreğine sindikçe, onların ruhunu incelttikçe yükselir." dedi.
Konuşmaların ardından sempozyuma katılan tüm sanatçılara plaket ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Serbest temalı etkinlikte heykeltıraşların, mermer ve metal malzemelerden yaptığı eserler, kentin belirli noktalarında sergilenecek.

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4'üncü Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu sona erdi4'üncü Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu sona erdi4'üncü Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu sona erdi4'üncü Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu sona erdi

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