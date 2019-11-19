HABER

4'üncü Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 13:37 | Son Güncelleme

Şenlik kapsamında "buluş" ve "engellilerin hayatını kolaylaştıracak projeler" dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere toplam 40 bin lira ödül verilecek

4'üncü Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği kapsamında iki dalda düzenlenecek yarışmada toplam 40 bin lira ödül dağıtılacak.

Türk Dünyası Çocuk Vakfından yapılan açıklamaya göre, 19-21 Aralık'ta Ankara'da Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Valiliği, Altındağ Belediyesi, TDÇV ile diğer resmi ve özel kuruluşların iş birliğinde düzenlenecek etkinlikle Türk dünyasından gelecek çocukların bilimsel proje yapma kabiliyetlerinin artırılması, çocukların kaynaşması ve kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi, ortaokul seviyesinde okuyan öğrencilerin yeni icatlar yapmaya teşvik edilmesi hedefleniyor.

Şenlik kapsamında "buluş" ve "engellilerin hayatını kolaylaştıracak projeler" olmak üzere iki dalda yarışma düzenlenecek.

Yarışmaya, 18 ülkeden 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfta öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.

Yarışmada dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere toplam 40 bin lira ödül verilecek.

Son başvuru tarihi 2 Aralık olarak belirlenen yarışma için hazırlanan projeler, "www.tdbo.org" internet sitesinden sunulacak.

İlk 100'e giren projeler, 19-21 Aralık'ta Altındağ Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda sergilenecek.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgilere "www.tdbo.org" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Barda korkunç anlar! Elindeki pompalıyla... Barda korkunç anlar! Elindeki pompalıyla...
Fransız otel müdürü cinayeti 17 yıl sonra çözüldüFransız otel müdürü cinayeti 17 yıl sonra çözüldü
Yıldız Kenter’in ismi sanatçıların köyünde yaşatılacakYıldız Kenter’in ismi sanatçıların köyünde yaşatılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği Türk Dünyası Çocuk Vakfı

En Çok Okunan Haberler

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

Fenerbahçeli yıldız milli takımda coştu

Fenerbahçeli yıldız milli takımda coştu

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak hakkında suç duyurusu

MHP'li isim hakkında suç duyurusu

İntihar süsü verilen cinayeti, izmarit ortaya çıkardı

İntihar süsü verilen cinayeti, izmarit ortaya çıkardı

Son dakika: Meclis'te Erdoğan-Bahçeli zirvesi

Meclis'te Erdoğan-Bahçeli zirvesi

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'ceza indirimi' açıklaması

Bakan Gül tartışmalara noktayı koydu: Öyle bir çalışma yok

Edirne Keşan'da promosyon izdihamı

Edirne Keşan'da promosyon izdihamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'ortak devriye' açıklaması

Akar'dan flaş açıklama: Birtakım zorluklarımız var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.