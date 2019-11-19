4'üncü Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği

4'üncü Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği kapsamında iki dalda düzenlenecek yarışmada toplam 40 bin lira ödül dağıtılacak.

Türk Dünyası Çocuk Vakfından yapılan açıklamaya göre, 19-21 Aralık'ta Ankara'da Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Valiliği, Altındağ Belediyesi, TDÇV ile diğer resmi ve özel kuruluşların iş birliğinde düzenlenecek etkinlikle Türk dünyasından gelecek çocukların bilimsel proje yapma kabiliyetlerinin artırılması, çocukların kaynaşması ve kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi, ortaokul seviyesinde okuyan öğrencilerin yeni icatlar yapmaya teşvik edilmesi hedefleniyor.

Şenlik kapsamında "buluş" ve "engellilerin hayatını kolaylaştıracak projeler" olmak üzere iki dalda yarışma düzenlenecek.

Yarışmaya, 18 ülkeden 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfta öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.

Yarışmada dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere toplam 40 bin lira ödül verilecek.

Son başvuru tarihi 2 Aralık olarak belirlenen yarışma için hazırlanan projeler, "www.tdbo.org" internet sitesinden sunulacak.

İlk 100'e giren projeler, 19-21 Aralık'ta Altındağ Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda sergilenecek.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgilere "www.tdbo.org" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

