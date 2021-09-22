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  4. 5.000 mAh pili var: Realme GT Neo 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

5.000 mAh pili var: Realme GT Neo 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

22.09.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, Çin'de Realme GT Neo 2 adını taşıyan yeni nesil akıllı telefonunu duyurdu. Yeni akıllı telefonunun özellikleri arasında ise Snapdragon 870 işlemci ve 5.000 mAh pil bulunuyor. Peki Realme GT Neo 2'nin fiyatı ne kadar? İşte yanıtı.

5.000 mAh pili var: Realme GT Neo 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme GT Neo 2'nin adını aslında daha önce duyduk. Çünkü yeni akıllı telefonun özellikleri birçok kez sızıntılarda yer aldı. Ancak şimdi Android tarafında yer alan Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, sızıntılara bir son verdi ve yeni telefonu Realme GT Neo 2'yi resmen görücüye çıkardı.

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REALME GT NEO 2'NİN ÖZELLİKLERİ

Realme GT Neo 2'nin özellikleri arasında 6.6 inçlik AMOLED bir ekran var. Bu ekran Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip. Selfie kamerası ise ekranın sol üst köşesindeki nokta çentikte yer alıyor.

Realme GT Neo 2'nin özellikleri

Kameralardan bahsetmişken, arka kameralara da geçelim isterseniz. Telefonun arka kısmında 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Yani Realme'nin yeni telefonunda bizleri üçlü bir kamera kurulumu karşılıyor.

GT Neo 2'nin teknik özellikler tablosu ise dikkat çekici. Zira telefonun kalbinde Snapdragon 870 işlemci yer alıyor. Bu işlemciye ise 6GB/8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Yazılım tarafında ise karşımıza Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 arayüzü çıkıyor. Telefonda 5.000 mAh pil var ve bu pil kablo üzerinden 65W hızında şarj edilebiliyor. Realme'ye göre 65W hızlı şarj, telefonun yüzde 0'dan yüzde 100'e 36 dakikada şarj olmasını sağlıyor.

Realme Neo GT 2'nin fiyatı

İŞTE REALME GT NEO 2'NİN FİYATI

Farklı renk seçeneklerine sahip olan Realme GT Neo 2'nin fiyatı yaklaşık 390 dolardan başlıyor.

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Cihazın farklı ülkelerde de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Peki bu ülkelerden biri Türkiye olacak mı? Bu soruya karşılık henüz resmi bir yanıt gelmiş değil.

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akıllı telefon Realme
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