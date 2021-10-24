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‘‘5-11 Yaş Aşısı Kasımın İlk Haftasında Başlayabilir’’

24.10.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, ABD’de 5-11 yaş arasındakilere Corona virüsü aşısının Kasım ayının ilk haftasından itibaren başlayabileceğini söyledi

Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, ABD’de 5-11 yaş arasındakilere Corona virüsü aşısının Kasım ayının ilk haftasından itibaren başlayabileceğini söyledi. Bu takvimin hayata geçirilmesi durumunda birçok çocuk yıl sonundan önce aşıların etkili bağışıklık oluşturmak için gerekli tüm dozlarını olmuş olacak.

Fauci ABC televizyonuna yaptığı açıklamada her şey yolunda gider, denetçi kurum onay verir ve CDC tavsiye ederse 5 ila 11 yaş arası çocuklar için aşıların Kasım ayının ilk veya ikinci haftasında başlamasının mümkün olduğunu söyledi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yetkilileri Pfizer/BioNTech’in 5-11 yaş arası çocuklar için iki doz şeklinde yapılan aşısının onayı için başvuruda bulunmuştu. FDA’in bağımsız uzmanlardan oluşan tavsiye kurulu 26 Ekim’de konuyu görüşecek.

FDA genellikle tavsiye kurulunun kararını uyguluyor ancak bu kurum için bir zorunluluk değil.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise 2 ve 3 Kasım’da yapacağı toplantılarda konuyu değerlendirecek.

CDC Başkanı Rochelle Walensky Fox News televizyonunda yaptığı açıklamada kurumun hızlı hareket etmek istediğini söyledi.

Walensky, ‘‘FDA gerekli bilimsel verileri denetledikten sonra ve CDC’nin toplanmasının ardından her şey yolunda giderse hızlı hareket etmek istiyoruz’’ dedi.

Walensky, ‘‘5-11 yaş arasında çocuğu olan kaç anne babanın çocuklarını aşılamak istediklerini biliyoruz bu nedenle mümkün olduğunca hızlı olmak istiyoruz’’ diye konuştu.

Onay verilmesi durumunda ABD’de 28 milyon çocuk küçük çocuklar için ilk Covid-19 aşısını olmaya elverişli olacak. Pfizer/BioNTech aşısı 12-17 yaş arasındaki çocuklara yapılıyor. Bu şirketler 5 yaşından küçük çocuklar için de aşı çalışmaları yürütüyor.

Çocukların Covid-19 nedeniyle ölüm oranı düşük olsa da hastalığa yakalananların birçoğu uzun süreli semptomlar yaşayabiliyor. Ancak Covid-19 aşısına karşı çıkan ya da aşıyı kendileri olsa bile çocuklarının olmasını istemeyen ebeveynlerin de olacağı sanılıyor.

Okulların çocuklar için aşıyı zorunlu kılması gerekip gerekmediği sorulduğundaysa Walensky ‘‘Şimdilik onay aşamasındayız. Onay konusunu tartışıyoruz. Başka hükümlere varmadan önce çocukları aşılamaya başlamalıyız’’ diye konuştu.

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