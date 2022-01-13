5-11 Yaşta Düşük Aşı Oranı Kaygı Yaratıyor

ABD’de 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklarda aşılanma oranının düşük kalması uzmanları kaygılandırıyor. 11 Ocak’a gelindiğinde bu yaş grubunda aşılananların oranının yüzde 17’nin çok az üzerinde olduğu bildirildi.

Bu yaş grubu için aşının onaylanmasından iki aydan uzun süre sonra, ülke genelinde çocukların sadece yüzde 17'den biraz fazlası tam olarak aşılandı. 5-11 yaş aşılama oranı Vermont eyaletinde yüzde 48, California’da yüzde 19, Mississippi’de ise yüzde 5 olarak belirlendi.

İlkokul çocuklarının aşı olma oranı, sonbaharda aşı onayının çıkmasıyla yükselmişti ancak sonrasında oran yavaş yavaş düşmeye başladı. Omicron’un hızlı yayılmasınınsa bu yaş grubunun aşılanmasına etkisi çok değil gibi görünüyor.

Northwestern Üniversitesi Küresel Sağlık Merkezi yöneticisi Dr. Robert Murphy ‘‘Oranlar çok rahatsız edici’’ dedi ve çocuklarını aşılatma konusunda tereddüt eden ailelerin büyük risk aldıklarını ve pandemiyi körüklemeye devam ettiklerini söyledi.

Çocukların hastaneye yatış oranı son haftaların zirvesinde

ABD’de 18 yaşın altındaki çocukların Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma oranı son haftaların en yüksek seviyesine çıktı.

Kansas’taki Overland Park Hastanesinde çocuk doktoru olan Natasha Burget, ‘‘Özellikle çocukların iyi olması için bu kadar uğraştığımız bir dönemde aşılama oranının düşük kalması mideye atılan bir yumruk gibi’’ dedi.

Bugüne kadar veriler ve bilimsel çalışmalar aşıların güvenli ve etkili olduğunu; ağır hastalığı, hastaneye yatmayı ve ölümleri engellediğini kanıtladı.

Amerika’da toplumun yüzde 63’ü tamamen aşılandı. 12 ile 17 yaş arasında ise bu oran yüzde 54.

Küçük çocuklar için Covid-19 aşısı şimdiye kadar en az 12 ülkede onaylanmış durumda. Kanada’da 5 ile 11 yaş arası çocuklara Pfizer aşısının yapılmasının onaylandığı Kasım ayından bu yana çocukların yalnızca yüzde 2’si tam aşılandı.

Aşının güvenliğini hala sorgulanıyor

Aralık ayında kar fırtınaları, hortumlar ve diğer kötü hava koşullarıyla tatil sezonunun, ABD’de aşılama oranını yavaşlatmış olduğu sanılıyor. Ancak birçok ailenin başka kaygıları var.

Chicago’da yaşayan Kendra Shaw, okul çağındaki iki çocuğunu aşıların olası riskleri ve faydalarının risklerinden fazla olduğuna inanmaması nedeniyle aşılatmak istemedi.

Ancak bu hafta 10 yaşındaki kızı okulu daha fazla kaçırmamak için ve 7 yaşına girmek üzere olan oğlu da doğum günü partisini yapabilmek için aşı olmak istediler. Shaw ilk dozları için randevu aldı ancak hala çok kararsız.

Denver’da yaşayan Daniel Kotzin ise çocukların Omicron varyantını hafif geçirmeleri nedeniyle aşı olmalarını gereksiz bulduğunu söyledi.

Doktorlar ise bu tür düşüncelerin sorunun bir parçası olduğu ve halkı yanlış yönlendirdiği görüşünde.

New York eyaletinin Rochester kentinde acil servis çocuk doktoruDr. Elizabeth Murray, çocukların genel olarak Covid-19’dan yetişkinlerden daha az etkilendiğinin doğru olduğunu ancak çok hasta olmamanın hala yorucu ateş ataklarına, kas ağrılarına, çoklu sistem iltihabı sendromuna (MIS-C) veya uzun Covid semptomlarına neden olabileceğini söyledi.

MIS-C, Covid-19’la ilişkilendirilen, nadir görülen ancak ciddi bir durum. Hastalık birçok organı etkileyebiliyor ve hastaneye yatırılmayı gerektirebiliyor.

Yetkililer, Omicron’un çocukları ve yetişkinleri diğer varyantlardan daha fazla hasta ettiğini düşünmüyor; hastaneye yatış oranlarının artmasının ise varyantın kısmen daha bulaşıcı olmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Doktorlar bazı çocukların akciğer hastalıkları, diyabet, orak hücre gibi hastalıklar nedeniyle hastaneye yattıklarını ancak durumlarının Covid-19 nedeniyle kötüye gittiğini belirtti.

New York’un Pomona kentinden çocuk doktoru Jesse Hackell "Her çocuğa aşı yaptırabilirsek, çok yol kat etmiş oluruz. Bu salgını sona erdirmez, ancak ağır hastalığı sonlandırır'' dedi. Hackell, "Aşılar virüsün soğuk algınlığından daha ciddi olmayan bir şeye dönüşmesine yardımcı olabilir ve biz de bununla başa çıkabiliriz" diye konuştu.

Moderna 2-5 yaş aşı verilerini Mart’ta açıklayacak

ABD’de 2 ile 5 yaş arası çocuklar için onaylanan tek aşısı da Pfizer/BioNTech’in aşısı. Ancak bir diğer elçi RNA aşı üreticisi Moderna da bu yaş grubu çocuklar için aşı geliştirmeye çalışıyor. Moderna, 2 ile 5 yaş arası çocuklarla sürdürdüğü Covid-19 aşı deneyinin verilerini Mart ayında açıklayacağını bildirdi.

Moderna’nın elçi RNA yöntemiyle geliştirilen Covid-19 aşısının Avrupa, İngiltere, Avustralya ve Kanada’da 12 ile 17 yaş arası ergenlik dönemindeki gençlere yapılması için onay verildi. Şirket 6 ila 11 yaşındakilere uygulayacağı aşı için de onay başvurusunu yaptı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi Moderna aşısının 18 yaş ve üstündekilere ilk uygulamasının iki doz halinde yapılmasına daha sonra tek dozluk takviye dozu uygulanmasına onay vermişti.Ancak firma hala çocuklara aşı uygulaması için onay almış değil.

