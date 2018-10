5-31 Ekim Venüs Akrep burcunda geriliyor! Vazgeçmişimdir belki, belki de yorulmuşumdur

KOÇ

Sevgili Koçlar, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında Akrep burcunda gerileyecek Venüs, iç dünyanızın derinlikleriyle temastır. Bu sayede ilişki gözden geçirilir. Sorunları olan çiftler bu süreçte birbirlerine karşı iğneleyici konuşabilir, her sözün altında bir şey arayabilirler. Geçmişte yaşananlar saklandıkları yerden çıkmaya hazır olduğundan, her iki taraf da zayıf noktalarını birbirine karşı koz olarak kullanabilirler. Ne yazık ki hiçbir işe yaramayan, uzlaştırıcı olmaktan ziyade ayırıcı olan bu sözler yüzünden geri hareket süresince problemler daha fazla büyüyebilir. Hele bir de ayrılma aşamasında iseniz, nafaka ve diğer parasal konularda üstün gelmek adına elinizden geleni yapabilirsiniz. Ancak diyelim ki, bir taraf ayrılmak istemiyor diğer taraf ise bitirmek niyetinde. O zaman geri harekette oturup konuşmakta fayda vardır. İlişki bir ortaklık ise, bunun yürümesi veya bitirilmesi iki kişinin iradesi altındadır. Evet zorlayıcıdır, hatta et tırnaktan ayrılıyor gibi hisseder insan kendini. Ancak sizi sevmeyen bir kişiyle zaman kaybetmek ve üzülmek yerine yaşamınıza yeni bir sayfadan bakmak daha güzel olmaz mı? Bu dönemde bankalarla ilgili işlerde veya parasal ilişkiniz olan kişilerle aranızda yaşanabilecek sorunlara karşı dikkatli olunuz.