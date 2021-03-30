5, 6, 7 ve 8. sınıflar ne zaman açılacak? Ortaokullar okula başlayacak mı? MEB'den açıklama!

Yeni açıklanan risk haritasına göre 58 il çok yüksek riskli iller kategorisine girdi. Buna göre; kırmızı renge dönen 58 ilimizde hafta sonu yasakları başladı. 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri ise okullarla ilgili alınan kararları araştırmaya başladı. Yüz yüze eğitimin nasıl olacağı konusunda ise Milli Eğitim Bakanlığı açıklamalar da bulundu.

5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine Toplantısı'nda eğitim öğretim takvimi ile ilgili bir karar çıkmadı. Toplantı sonrası ise açıklama MEB'den geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada;

"Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12’inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7’nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.