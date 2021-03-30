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5, 6, 7 ve 8. sınıflar ne zaman açılacak? Ortaokullar okula başlayacak mı? MEB'den açıklama!

30.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını sebebiyle bir senedir 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar eğitimlerine uzaktan eğitim şeklinde devam ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı illerde kademeli olarak okulların açılacağını paylaşmıştı. Yeni kabine toplantısı sonrası ise yasaklarla ilgili yeni değişiklikler de açıklandı. 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri ve velileri de okulların son durumunu merak etti.

5, 6, 7 ve 8. sınıflar ne zaman açılacak? Ortaokullar okula başlayacak mı? MEB'den açıklama!

Yeni açıklanan risk haritasına göre 58 il çok yüksek riskli iller kategorisine girdi. Buna göre; kırmızı renge dönen 58 ilimizde hafta sonu yasakları başladı. 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri ise okullarla ilgili alınan kararları araştırmaya başladı. Yüz yüze eğitimin nasıl olacağı konusunda ise Milli Eğitim Bakanlığı açıklamalar da bulundu.

5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine Toplantısı'nda eğitim öğretim takvimi ile ilgili bir karar çıkmadı. Toplantı sonrası ise açıklama MEB'den geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada;

"Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12’inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7’nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.

meb okullar

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirilen açıklamanın devamında, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8 ve 12’nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı Kabine Toplantısı
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