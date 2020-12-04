5-6 Aralık kargoların güncel çalışma saatleri... Hafta sonu kargoya gitmek yasak mı? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo çalışma saatleri!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. 81 ile gönderilen yeni düzenlemenin ardından vatandaşların bir arada bulunacağı birçok alana yeni kısıtlamalar gelmişti. Market, AVM ve restoranlar gibi birçok yerde belirli saatler için kısıtlama yasağı uygulanıyor. Koronavirüs salgınına yakalanmamak için titiz davranan bazı vatandaşlar, kargoların güncel çalışma saatlerine bakarak kargoya gitmek için araştırma yapmaya başladı. Yeni düzenleme ile güncel kargo çalışma saatlerini sizler için derledik. Peki hafta sonu kargoya gitmek yasak mı? İşte Aralık 2020 Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Kolay Gelsin, Sürat, UPS kargo güncel çalışma saatleri...

HAFTA SONU KARGOYA GİTMEK YASAK MI?

Yeni düzenlemeye göre kargolar çalışma saatlerini güncelledi. Sevdiklerine kargo göndermek isteyen ya da internet üzerinden bir şeyler alan vatandaşlar kargoya uğramak için hafta sonu kargoların çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki cumartesi - pazar hangi kargolar açık? Aralık 2020 kargoların çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar, salgına yakalanmamak için kargoların çalıştıkları saatlerde sokağa çıkmaya özen gösteriyorlar. Yayımlanan genelgeye göre kargo çalışanları görevlerini yerine getirebilecek ve dağıtım işlemlerini yapabileceklerdir. Fakat vatandaşlara cumartesi ve pazar günü genel sokağa çıkma yasağı uygulandığı için kargoya gidemeyecekler. Bu süreçte sadece dağıtım işlemi yapılırken, bazı kargo şirketleri "eve kurye çağırma" yöntemi ile kargo teslim alabiliyor. Peki hafta sonu UPS Kargo çalışma saatleri nedir?