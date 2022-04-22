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5-6 MAYIS TATİL Mİ? Bayram tatili 9 güne uzar mı? Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?

22.04.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatilinin uzayıp uzamayacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ramazan bayramı gittikçe yaklaşıyor. Tatil planı yapanlar ya da uzun süredir ailelerini göremeyen öğrenciler memleketlerine gitmek için bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını araştırmaya başladı. 1 Mayıs İşçi Bayramının Pazar günü ve Ramazan ayının son günü olması akabinde 3 günlük Ramazan Bayramı ile birlikte toplam 4 gün tatil resmi tatil olmuş olacak. İşte bayram tatiline dair detaylar!

5-6 MAYIS TATİL Mİ? Bayram tatili 9 güne uzar mı? Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı, 5-6 Mayıs tarihlerinin tatil olup olmayacağı araştırılıyor.
2 Nisan'da başlayan Ramazan ayı sonrası 2 Mayıs'ta bayramın 1. günü gerçekleşecek. Ancak bayram tatilinin 9 gün olacağı yönünde bir resmi açıklama yapılmadı. İşte 2022 Ramazan bayramı tatiline dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

Resmi tatil konusunun önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı gündeminde olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak konuyla ilgili resmi bilgi geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, 3 gün olarak eda edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek.

RAMAZAN BAYRAMININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan bayramının birçok anlamı ve önemi mevcuttur. Ramazan ayı boyunca nefsini kontrol etmeyi ve şükretmeyi öğrenen insanlar, Ramazan ayından sonra gelen bayramda ise yoksullara bolca yardım eder ve hem kendi hem evinin temizliğine özen gösterir. Bu bayramda insanlar birbirlerini ziyaret ederek aradaki bağı daha da güçlendirmeye çalışır. Fitre ve zekat, Ramazan bayramından önce verilerek yardıma muhtaç insanların Ramazan bayramını mutlu geçirmesine yardımcı olunur. Bayramın ilk günü camide kılınan namazın da Müslüman toplumlar için önemi büyüktür. Bu namaz kalabalık bir şekilde kılınır ve namazdan sonra camide hutbe okunur.

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Ramazan Bayramı
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