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5.6 şiddetinde deprem! Elazığ, Kars ve Artvin’de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

13.02.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de Kars, Elazığ ve Artvin gibi şehirlerde hissedilen sallantı vatandaşları endişelendirdi. AFAD'dan yapılan son açıklamalara göre Ermenistan'ın Shirak kentinde bir deprem meydana geldi. Peki Elazığ, Kars ve Artvin’de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

5.6 şiddetinde deprem! Elazığ, Kars ve Artvin’de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın Türkiye sınırına yakın Shirak kentinde saat 21:25'te bir deprem yaşandı. Yaşanan depremde sallantı Türkiye'de de pek çok ilde de hissedildi. Peki Elazığ, Kars ve Artvin’de deprem mi oldu?

ELAZIĞ, KARS VE ARTVİN'DE DEPREM Mİ OLDU?

Ülkemizde Kars, Elazığ ve Artvin gibi şehirlerde hissedilen sallantı vatandaşları endişelendirdi. AFAD'dan yapılan son açıklamalara göre Ermenistan'ın Shirak kentinde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü 5,3 olarak açıklandı.

Deprem, yerin 5.61 kilometre altında meydana gelirken, sallantı Kars, Elazığ ve Artvin gibi şehirlerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,6 olarak açıkladı.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

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