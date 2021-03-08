5, 6 ve 7. sınıflar ne zaman açılacak? I MEB'den açıklama bekleniyor

2 Mart 2021 tarihinde okul öncesi, 8. sınıf ve 12. sınıflar okullarda yüz yüze eğitime başladı. 1 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı ve okullardaki yüz yüze eğitim hakkında merak edilenler kamuoyu ile paylaşıldı. Bu açıklamadan sonra 5, 6 ve 7. sınıfların yüz yüze eğitime ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM HANGİ İLLERDE BAŞLADI?

Düşük ve orta risk kategorisindeki illerde bulunan ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıfların haftada 2 gün yüz yüze, haftada 3 gün ise uzaktan eğitim almalarına karar verildi.

Yine düşük ve orta riskli illerdeki imam hatip ortaokullarındaki 5, 6 ve 7. sınıflarda 2 gün yüz yüze; 3 gün uzaktan eğitim yapılacak.

ORTAOKULLAR VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilin valiliğine ilkokul ve ortaokullarda yapılacak olan yüz yüze eğitimin detayları ile ilgili genelge gönderdi.

Bu genelgeye göre bütün risk gruplarındaki illerde, ilkokullarda 2 gün yüz yüze ve 3 gün uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

Düşük ve orta risk grubundaki illerde ise 5, 6 ve 7. sınıflarda haftada 2 gün yüz yüze eğitim alan 3 günde ise online eğitim yapılacak. 5, 6 ve 7. sınıflarda Türkçe, sosyal bilgiler, matematik, fen bilimleri, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri 2 günlük süreçte yüz yüze işlenecek.

Yüksek ve çok yüksek risk kategorisindeki illerde ise sadece uzaktan eğitim yolu ile eğitim - öğretime devam edilecek.

