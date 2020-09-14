5 adet yedikten sonra 4 saat bekleyin... Etkisi inanılaz!

Lezzetinin yanı sıra sağlığa olan faydaları için de sıklıkla tüketilen ceviz üzerine yeni araştırmalar gerçekleştirildi. Kabuğundan suyuna kadar şifa veren cevizi bir avuç yiyin ve 4 saat bekleyin. Faydalarına inanamayacaksınız...

Beslenme profesörü Dr. Penny Kris Eterton, haftanın 4 günü bir avuç ceviz yiyerek kalp krizi riskini önemli bir şekilde azaltabileceğinizi söylüyor. Yapılan araştırma sonucunda bir avuç ceviz yedikten 4 saat sonra, kolesterol seviyelerinde ve kan damarlarının esnekliğinde iyi kan akışına yardımcı olacak olumlu gelişmeler kaydedildi. Bu etkisinden faydalanmak için ceviz yemek yerine ceviz yağı da içebilirsiniz.

Her gün 51 gram ceviz yağı içmek kan damarlarının kondisyonunu 4 saat içinde geliştirir. Kan damarlarının hizalanmasına yardımcı olan ceviz yağı aynı zamanda damarların esnekliğinde de etkili.

OMEGA-3 GERÇEK BİR ŞİFACI!

Ceviz, yüksek omega-3 içeriği sayesinde kalp damar hastalıkları riskini azaltır, sperm canlılığını artırır ve beynin çok daha iyi çalışmasını destekler, bilişsel kabiliyette itileşma sağlar. Beslenme planınıza dahil ettiğiniz cevizi düzenli olarak tüketirseniz kalp hastalıkları riski yüzde 30, inme riski ise yüzde 49 azalabilir.



