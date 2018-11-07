5 Afgan'ın öldüğü kazada, hafif ticari araca 21 kişi binmiş

Behçet DALMAZ- Nevzat AYHAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmenin öldüğü, 3'ü ağır 16 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürerken, 5 kişilik hafif ticari araca 21 kişinin bindiği belirlendi. Kazanın meydana geldiği bölgeye 700 metre uzaklıkta da içinde 49 Afgan göçmenin içinde olduğu minibüs bulundu.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Van'a yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray ilçesinin Karabet Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yurda kaçak yollarla giriş yapan Afgan uyruklu 20 kişiyi Van'dan alarak yola çıkan Muhammed Mustafa Çınar yönetimindeki 34 ZF 3395 plakalı hafif ticari araçla, polis ve jandarma kontrol noktalarında yakalanmamak için Van- Bahçesaray yolunu kullandı.

Araç, 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'ni inerken, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında olduğu 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, diğer 13 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada 5 Afgan'ın cenazesi ise Bahçesaray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MİNİBÜSTE DE 49 AFGAN GÖÇMEN YAKALANDI

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada, hafif ticari araca 20 Afgan'ın bindirildiği, 49 Afgan uyruklunun içerisinde olduğu başka bir aracın ise kaza yerine yaklaşık 700 metre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından bulunduğu belirtildi. Kaçak göçmenler, jandarma ekipleri tarafından Bahçesaray Öğretmenevi'ne götürülerek sıcak yemek verildi, ardından da sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

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