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"5. Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 19:21 | Son Güncelleme

Ağrı'da, 10 farklı ülkeden 110 araştırmacı ile bilim insanının katılımıyla yapılan "5. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu"nun ikinci gününde bildiri sunumları yapıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen, "5. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu" programının ikinci gününde bildiri sunumları yapıldı.

Üniversite yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde dün başlayan ve 10 farklı ülkeden 110 bilim insanının katıldığı, sempozyumun bugün yapılan bölümünde bildiri sunumları gerçekleştirildi.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) sponsorluğunu yaptığı,
Barış Duran'ın yönetmenliğini üstlendiği ve ilk kez gösterilen "Efsanelerin Zirvesi Ağrı Dağı’na Yolculuk" belgeseli ise katılımcılara özel gösterim kategorisinde sunuldu.

Sempozyum, programa katılan davetlilerin, Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğuna inanılan yerin gezdirilmesinin ardından yarın sona erecek.

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