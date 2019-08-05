5 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, hafta sonunda Texas’ın El Paso ve Ohio’nun Dayton kentlerinde düzenlenen ve 29 kişinin ölümüne yol açan toplu silahlı saldırılarla ilgili haber ve yorumlara geniş yer ayırıyor. New York Times, okullarda, konserlerde ya da kiliselerde kitlelerin üzerine ateş açan silahlı beyaz erkek görüntüsüne neredeyse alışan Amerikan kamuoyunun hafta sonunda 24 saat içinde yaşanan iki toplu silahlı katliam karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını yazıyor. Habere göre 2020 başkanlık yarışı adayları, silah kontrolü meselesini yeniden gündeme taşıyan saldırılar nedeniyle kampanyalarına ara verdi. Sağ görüşlü yorumcuların ve Başkan Trump’ın Amerika’nın özelikle son haftalarda güney sınırına gelen göçmenlere yönelik öfke dolu söylemleri de saldırılar nedeniyle bir kez daha sorgulanmaya başlandı. Federal soruşturmacılar, El Paso kentindeki bir alışveriş merkezine düzenlenen saldırıyı iç terör olarak ele alıyor. Savcılık makamıysa saldırgana federal nefret suçu işleme suçlaması yöneltmeye hazırlanıyor.

New York Times ayrıca Texas eyaletinin El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde 20 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırganın saldırıdan kısa süre önce dört sayfalık bir manifesto yayınladığı internet sitesi 8chan’i mercek altına alıyor. Habere göre 8chan, son aylarda aşırılık ve şiddet yanlısı kişilerin bir numaralı kaynağı haline geldi. Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki bir camiye, California eyaletinin Poway kasabasındaysa bir sinagoga düzenlenen saldırılar, ırkçı içerikli manifestolarla sitede önceden duyuruldu. Öte yandan 8chan’i 2013 yılında kuran Fredrick Brennan ise sitenin kapatılması talebinde bulundu. Brennan, fazlasıyla kısıtlayıcı hale geldiğini düşündüğü benzer bir site olan 4chan’e alternatif olarak, her türlü düşüncenin özgürce paylaşılması amacıyla 8chan’i kurduğunu söylüyor. Sitenin artık hiçbir iyi yanı kalmadığını, kullanıcıları dışında herkesi olumsuz etkilediğini kaydeden Brennan, 8chan’in kontrolünü 2015’te bırakmış. Site, 2015’ten bu yana Amerikan Ordusu eski muhariplerinden Jim Watkins tarafından Filipinler’den işletiliyor. Siteyi oğluyla birlikte işleten Watkins, siteyi kapatmaları çağrılarına direniyor. Kendini sitenin şu anki yöneticilerinden uzak tutan Brennan ise 8chan’i kurmaktan ötürü pişmanlık duyduğunu söylüyor ve sitenin mesaj platformunda kök salan şiddet kültürünün daha fazla kitlesel katliama yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Öte yandan 8chan’e internet güvenliği hizmeti sunan Cloudflare firmasının CEO’su Matthew Prince, kanunsuzluğun ve denetimsizliğin hakim olduğu 8chan’e sağladıkları hizmetleri durduracaklarını bildirdi.

Washington Post ise Texas eyaletinin El Paso kentindeki toplu silahlı saldırıda Başkan Trump’ın söylemlerinin oynadığı rolle ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Değerlendirmenin yazarı Philip Rucker, meselenin artık Trump’ın bu şiddet eylemlerine kendisinden önce gelen başkanlar gibi tepki verip vermeyeceği değil, Trump’ın sarfettiği sözlerin katliama katkısı olup olmadığı haline geldiğini kaydediyor. Rucker, saldırganın saldırıyı düzenlemeden kısa süre önce yayınladığı 2 bin 300 kelimelik “Elverişsiz Gerçek” başlıklı manifestonun Trump’ın söylemlerini yansıtır nitelikte olduğunu kaydediyor. Texas eyaletinin Hispanik istilası altında olduğunun yazıldığı manifesto, beyaz ırkçı hareketin söyleminden izler taşıyor. Saldırganın ne ölçüde Trump’ın sözleriyle harekete geçtiği sorusu uzun süre tartışılacak olsa da Philip Rucker, Demokratlar’ın, demagojik söylemleri nedeniyle Trump’ı saldırılardan sorumlu tuttuğunu yazıyor. Hatta geçmişte El Paso’yu Kongre’de temsil eden Demokrat Parti başkan aday adaylarından Beto O’Rourke, Trump’ın söylemlerini Nazi Almanyası kalıntısı olarak niteliyor.