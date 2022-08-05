HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 5 Ağustos hava durumu nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 5-9 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu!

5 Ağustos hava durumu nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 5-9 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu!

05.08.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasının detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Peki 5 Ağustos hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

5 Ağustos hava durumu nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 5-9 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu!

Bugün hava nasıl, 5 Ağustos Cuma hava durumu nasıl olacak? soruları gündemde yer alıyor. Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Peki 5 Ağustos hava nasıl olacak? 5 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

HAVA DURUMU 5 AĞUSTOS CUMA 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu gök gürültülü ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

hava-durumu güneş

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Ankara ve Çankırı ile Eskişehir'in güney ve doğu çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey çevreleri, akşam saatlerinden sonra, il merkezi dahil olmak üzere, kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde güney ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

meteoroloji-gun-verdi-gok-gurultulu-N2Py_cover

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

yagmur-aa-1603103_2

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR İL İL HAVA DURUMU

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

haritatahmingun1

haritatahmingun2

haritatahmingun3

haritatahmingun4

haritatahmingun5


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yola çıktılar! Tam 58 bin ton...Yola çıktılar! Tam 58 bin ton...
ABD’de maymun çiçeği virüsü alarmı! Acil durum ilan edildiABD’de maymun çiçeği virüsü alarmı! Acil durum ilan edildi
YAŞ kararları açıklandı! 32 yıl sonra bir ilkYAŞ kararları açıklandı! 32 yıl sonra bir ilk
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul 5 günlük haritalı hava durumu ankara 10 günlük hava durumu hava nasıl izmir 15 günlük hava durumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş...

ABD’de maymun çiçeği virüsü alarmı! Acil durum ilan edildi

ABD’de maymun çiçeği virüsü alarmı! Acil durum ilan edildi

KPSS'de flaş 'geçerlilik süresi' açıklaması

KPSS'de flaş 'geçerlilik süresi' açıklaması

Ümit Özdağ’dan "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Mansur Bey 'Aday değilim' demedi"

Ümit Özdağ’dan "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Mansur Bey 'Aday değilim' demedi"

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

İlginizi Çekebilir

Seks hayatları başlarına bela oldu: Cinsel organı patlıcana dönüştü

Seks hayatları başlarına bela oldu: Cinsel organı patlıcana dönüştü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Cinsel hayata olan etkisi inanılmaz! Kaşık kaşık yemeye başlayacaksınız

Cinsel hayata olan etkisi inanılmaz! Kaşık kaşık yemeye başlayacaksınız

Sarımsağı solladı! Faydası iki katı

Sarımsağı solladı! Faydası iki katı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.