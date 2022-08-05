5 Ağustos hava durumu nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 5-9 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu!

Bugün hava nasıl, 5 Ağustos Cuma hava durumu nasıl olacak? soruları gündemde yer alıyor. Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Peki 5 Ağustos hava nasıl olacak? 5 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu gök gürültülü ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu, Ankara ve Çankırı ile Eskişehir'in güney ve doğu çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey çevreleri, akşam saatlerinden sonra, il merkezi dahil olmak üzere, kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde güney ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
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