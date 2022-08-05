5 Ağustos hava durumu nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 5-9 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu!

Bugün hava nasıl, 5 Ağustos Cuma hava durumu nasıl olacak? soruları gündemde yer alıyor. Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Peki 5 Ağustos hava nasıl olacak? 5 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

HAVA DURUMU 5 AĞUSTOS CUMA 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu gök gürültülü ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Ankara ve Çankırı ile Eskişehir'in güney ve doğu çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey çevreleri, akşam saatlerinden sonra, il merkezi dahil olmak üzere, kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde güney ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR İL İL HAVA DURUMU

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.



