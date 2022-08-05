On Numara çekilişinin sonuçları 5 Ağustos akşam saatleri itibarıyla merak konusu oldu. Çekilişin geçmiş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden de ulaşabilirsiniz. Peki 5 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

