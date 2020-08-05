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  4. 5 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

5 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 20:15 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti, bin 178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. İşte 5 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

5 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

5 Ağustos 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 236 bin 112, can kaybı 5 bin 784 oldu.

Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 219 bin 506 oldu.

BAKAN KOCA: BAYRAM VE TATİLDEKİ RİSKİN YENİ SONUÇLARA YOL AÇMASINI ÖNLEMELİYİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var."
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