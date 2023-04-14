HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 5 akrabasını bıçakladı, ormanda çıplak yakalandı! ‘Bazen bana geliyorlar’

5 akrabasını bıçakladı, ormanda çıplak yakalandı! ‘Bazen bana geliyorlar’

14.04.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da Osman Ekin (24), ağabeyi ve amcasının da aralarında bulunduğu 5 kişiyi bıçakla yaralayarak, kaçtığı ormanda çıplak halde yakalandı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ekin, yargılandığı davanın duruşmasında, “Pişmanım. Olay tarihinde kendimde değildim. Bazen bana geliyorlar. İlaç kullanmadığımda sıkıntı yaşıyorum” dedi. Adli tıp raporuyla akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen Osman Ekin'e, 16 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

5 akrabasını bıçakladı, ormanda çıplak yakalandı! ‘Bazen bana geliyorlar’

Dehşete düşüren olay, geçen yıl 15 Temmuz'da merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu belirtilen Osman Ekin, ailevi nedenlerle ağabeyi Ö.E. (44), amcası F.E. (61) ve ağabeyinin kayınpederi A.C.Ü. (65) ile tartıştı. Bu sırada Osman Ekin, yanındaki bıçakla tartıştığı 3 kişi ile kendilerini ayırmak isteyen akrabaları H.E. (50) ve R.G.'yi (44) de yaralayıp kaçtı.

ELİNDE BIÇAKLA ÇIPLAK HALDE BULUNDU

İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osman Ekin'i, Değirmenönü Mahallesi'ndeki ormanda elinde bıçakla çıplak halde buldu. Bir süre polise direnen Ekin, gözaltına alındı. Emniyette ifade vermeyen Ekin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3667998057687325df8cb4ffbabe53b6

‘BAZEN BANA GELİYORLAR’

Hakkında ‘kasten yaralama suçundan’ Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Osman Ekin, karar duruşmasına, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti başkanı, adli tıp kurumundan beklenen raporun kendilerine ulaştığını belirterek, rapora göre sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Son sözü sorulan Osman Ekin, psikolojisinin bozuk olduğunu öne sürerek, "Pişmanım. Olay tarihinde kendimde değildim. Bazen bana geliyorlar. İlaç kullanmadığımda sıkıntı yaşıyorum. Tahliyemi talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, adli tıp raporuyla akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen Osman Ekin'e, 5 kişiyi yaralama suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tahliye talebini reddedip, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirlerinin üzerine yürüdüler! İBB Meclisi'nde gerginlikBirbirlerinin üzerine yürüdüler! İBB Meclisi'nde gerginlik
'Altın bulduk' Gelen mesaja yanıt verince... 'Tesadüf' dediler'Altın bulduk' Gelen mesaja yanıt verince... 'Tesadüf' dediler
Kullandığı uçak gündem oldu! Kılıçdaroğlu... Kullandığı uçak gündem oldu! Kılıçdaroğlu...
Anahtar Kelimeler:
Bursa bıçaklı saldırı

En Çok Okunan Haberler

İsviçre ve Finlandiya'da da uygulanıyor! Milyonlara sosyal koruma: Vatandaşlık maaşı geliyor

İsviçre ve Finlandiya'da da uygulanıyor! Milyonlara sosyal koruma: Vatandaşlık maaşı geliyor

Dünya bu olayı konuşuyor! Kimliği belli oldu, böyle yakalandı

Dünya bu olayı konuşuyor! Kimliği belli oldu, böyle yakalandı

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından salonu terk ettiler

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından salonu terk ettiler

Çavuşoğlu'ndan canlı yayında net mesaj! 'Türkiye'ye almayacağız'

Çavuşoğlu'ndan canlı yayında net mesaj! 'Türkiye'ye almayacağız'

Dünya Zehra Güneş'i konuşuyor!

Dünya Zehra Güneş'i konuşuyor!

Savcı ve polisler de hedefte! Kimliklerini değiştirmeye başladılar, sır gibi saklanıyor

Savcı ve polisler de hedefte! Kimliklerini değiştirmeye başladılar, sır gibi saklanıyor

İlginizi Çekebilir

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

Belediye başkanından skandal! Pantolonunu indirerek dans etti

Belediye başkanından skandal! Pantolonunu indirerek dans etti

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.