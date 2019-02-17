İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İslam'ın mesajını insanlara ulaştırmanın günümüz koşullarında en iyi yollarından birinin sinema olduğunu belirterek, "İnsanlara Kuran'ı, İslam'ı ve peygamber efendimizin hayatını ne kadar çok ulaştırırsak huzuru, barışı ve adaleti beraberinde götürmüş oluruz." dedi.

Siyer Vakfı tarafından düzenlenen "5. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"nın ödülleri Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Bu yıl "Kardeşlik" temasıyla yapılan ödül töreninde konuşan Alpaslan, İslam'ın mesajını insanlara ulaştırmanın günümüz koşullarındaki en iyi yollarından birinin sinema olduğunu, sinemayla insanlığa ulaşabileceğini anlattı.

Alpaslan, "İnsanlara Kuran'ı, İslam'ı ve peygamber efendimizin hayatını ne kadar çok ulaştırırsak huzuru, barışı ve adaleti beraberinde götürmüş oluruz. Başta Siyer Vakfı yönetimi olmak üzere bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ümit ediyorum ki bu programları daha da geliştirerek önümüzdeki yıllarda da hep beraber takip ederiz." diye konuştu.