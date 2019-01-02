HABER

"5. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 15:34 | Son Güncelleme

Bu yıl yarışmaya animasyon, kısa film ve kısa senaryo dallarında 307 eser başvuru yaptı

İSTANBUL (AA) - Siyer Vakfı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"nın başvuruları sona erdi.

Vakıf tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Kardeşlik" teması altında gerçekleştirilen yarışmaya animasyon, kısa film ve kısa senaryo dallarında 307 eser başvuru yaptı.

Eserlerin ön değerlendirmesi ise 2 ayrı jüri, tarafından, 8- 9 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ayşe Karaköse, Murat Çeri ve Yektacan Özçift'ten oluşan jüri, senaryoları, Tuba Deniz, Nuray Kayacan, Kubilay Erkan Yazıcı, Sinan Sertel ve Seyit Çolak'tan oluşan diğer jüri ise kısa film ve animasyon dalındaki eserleri değerlendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje Koordinatörü Cemil Nazlı, organizasyonun Hazreti Muhammed adına yapılıyor olmasının, projenin her aşamasında daha fazla hassasiyet gerektirdiğini ifade etti.

Nazlı, yarışmanın bu yıl ayrıca 95 farklı ülkede tanıtım çalışmalarının yapıldığını aktararak, kendilerine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte Yunus Emre Enstitüsü'nün destek verdiğini söyledi.

Proje Danışma Kurulu üyelerinden Nazif Tunç da yarışmanın ülküsü, davası, sevdasının çok büyük olduğuna işaret ederek, Hazreti Muhammed'in ahlakını sinema yoluyla toplumlara anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Tunç, Türk-İslam Medeniyeti'nin bin 500 yıldan bu yana şiirle, nesirle, hüsn-i hatla, mimariyle yapmak istediğini, şimdi sinema yoluyla denemeye çalıştıklarını söyleyerek, "Hakikat-ı Muhammedi olan bu sevda, sinema için yeni bir yoldur, yeni bir üslup, yeni bir tertiptir. Onlarca ülkeden gelen kardeşlik temasında 307 eser de bunu destekliyor." dedi.

Danışma Kurulu üyesi İhsan Kabil ise bugün toplumların kardeşlik kavramına çok ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu konu üzerine düzenlenen 'Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması' çok önemli bir işlevi yerine getirecekmiş gibi görünüyor. Hem ferdi planda hem de toplumsal ve ülkeler arası ilişkilerde biraz zedelenmiş gibi duran bu insani tutum, en kitlesel sanat dallarından biri olan sinema tarafından değişik veçheleriyle islenmiş olacak. Zaman zaman kaybettiğimiz bu insani hasletin, sanatın duyarlılığıyla hatıra getirilmesi çok kıvanç ve heyecan verici."

Toplamda 100 bin Türk lirası ödül dağıtılacak yarışmanın gala ve ödül töreni 16 Şubat'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Tokat'ta pazar çantası yok satıyorTokat'ta pazar çantası yok satıyor
Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdiBalıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması

En Çok Okunan Haberler

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

İkinci bebeklerine böyle hamile kalmış!

İkinci bebeklerine böyle hamile kalmış!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MHP yönetimi Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı disipline sevk etti

MHP'de Samsun depremi!

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

Soğuk hava barajı dondurdu

Soğuk hava barajı dondurdu

Son dakika! Fransa'dan Türkiye'ye geldiler... Yılbaşında eylem planlayan iki DEAŞ'lı yakalandı!

Fransa'dan gelmişler... Eylem hazırlığı yaparken yakalandılar!

CHP Suriyeliler tarafından Taksim'de açılan ÖSO bayrağına Meclis araştırması talep etti

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Eksi 16'da 200 metrelik veda kuyruğu!

Eksi 16'da 200 metrelik veda kuyruğu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.