"5. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"na doğru

İSTANBUL (AA) - Siyer Vakfı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"nın başvuruları sona erdi.

Vakıf tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Kardeşlik" teması altında gerçekleştirilen yarışmaya animasyon, kısa film ve kısa senaryo dallarında 307 eser başvuru yaptı.

Eserlerin ön değerlendirmesi ise 2 ayrı jüri, tarafından, 8- 9 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ayşe Karaköse, Murat Çeri ve Yektacan Özçift'ten oluşan jüri, senaryoları, Tuba Deniz, Nuray Kayacan, Kubilay Erkan Yazıcı, Sinan Sertel ve Seyit Çolak'tan oluşan diğer jüri ise kısa film ve animasyon dalındaki eserleri değerlendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje Koordinatörü Cemil Nazlı, organizasyonun Hazreti Muhammed adına yapılıyor olmasının, projenin her aşamasında daha fazla hassasiyet gerektirdiğini ifade etti.

Nazlı, yarışmanın bu yıl ayrıca 95 farklı ülkede tanıtım çalışmalarının yapıldığını aktararak, kendilerine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte Yunus Emre Enstitüsü'nün destek verdiğini söyledi.