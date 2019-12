5. Altın Baklava Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Gaziantep’te düzenlenen ’5. Altın Baklava Film Festivali’nde dereceye giren eserlerin sahipleri, gala gecesi ile ödüllerine kavuştu. 5. Altın Baklava Film Festivali ödül töreni, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi. Festivalde ’Kurmaca’ ve ’Belgesel’ kategorilerinde 11 film ödüle layık görüldü. Jüride ise ünlü yönetmen Osman Sınav ile ünlü oyuncular Kerem Alışık, Cansel Elçin ve İrem Helvacıoğlu yer aldı. Ödül töreninde açıklamalarda bulunan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, 5 yıldır geleneksel olarak düzenledikleri Altın Baklava Film Festivali’nde her geçen yıl daha büyük kitlelere ulaştıklarını belirterek festivali yapmaya devam edeceklerini söyledi. HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen de festival için gayret gösteren jüri üyelerine destekleri için teşekkür etti. Sözen, amaçlarının ileriki yıllarda katılım sayısını arttırmak olduğunu da sözlerine ekledi. Sözen, festivalde toplam 24 ülkeden filmlerin yarıştığını söyledi. Ödül törenine katılan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye’nin ABD’den sonra en çok dizi ve film üretip ihraç eden ikinci ülke olduğunu ve bununla gurur duyduklarını vurguladı. Şahin, dizi-film sektöründe daha iyi noktalara ulaşmak için çaba gösterdiklerini de aktardı. Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin Gaziantep’e her açıdan önemli bir değer kattığını vurgularken, üniversitenin bu tür programlarla da kentin sanatsal faaliyetlerine katkıda bulunduğunu belitti.

Dereceye girenler

5. Altın Baklava Film Festivali kurmaca kategorisinde yönetmenliğini Ayat Bakayeva’nın yaptığı ’Üçü’ filmi birinci, yönetmenliğini Ensar Özyurt’un yaptığı ’Hashtag’ filmi ikinci, yönetmenliğini Julian Rachev’in yaptığı ’A Moment of Love’ filmi ise üçüncü oldu. Kurmaca dalı jüri özel ödülü ’Many Happy Returns’ filmi ile David Jovanovic’in oldu. Kurmaca dalında mansiyon ödülünü ise ’Reflections’ filminin yönetmeni Edwin Beano ve ’Willkommen’ filminin yönetmeni Bogdan Maraloi paylaştı.

Belgesel kategorisinde ise birincilik ödülünü ’Uçan Adam’ filmi ile Uğur Ersöz, ikincilik ödülünü ’Hayat Nöbeti’ filmi ile Peyami Sefa Altıntaş, üçüncülük ödülünü ’Toprağın Kadınları’ filmi ile Melih Başal aldı. Belgesel dalı jüri özel ödülünü ise ’Purification’ filmi ile Ivaylo Georgiev aldı. Belgesel dalı mansiyon ödülü, ’Absence of Lıght’ filmi ile yönetmen Beatrice Aline’nin oldu.

Sadri Alışık ve Hasan Kalyoncu özel ödülleri de sahiplerini buldu

Altın Baklava Film Akademisi 5. Uluslararası Öğrenci Film Festivali’nde Sadri Alışık ve Hasan Kalyoncu özel ödülleri galaya damgasını vurdu. Sadri Alışık Özel Ödülü’nü ’Moo’ filmi ile Yönetmen Indy Khawe, ünlü oyuncu Kerem Alışık’ın elinden aldı. Hasan Kalyoncu Özel Ödülü’nün sahibi ise ’İnci Anne2 filmi ile Yönetmen Yiğit Can Çaylı oldu.

Ödüllerin takdim edilmesinin ardından pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimi ile tören sona erdi.

Gala gecesine Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sofia National Academy for Theatre and Film Arts Rektörü ve Dünya Sinema Okulları Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Stanislav Semerdjiev, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ile çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.