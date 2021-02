5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Düzce’de 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Kaza, Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Çamköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği E.B. idaresindeki 81 ES 311 plakalı Volkswagen marka otomobil, önünde seyreden N.A. idaresindeki 34 HN 1399 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan N.A. idaresindeki otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklenirken önünde seyir halinde olan Emre B. idaresindeki 34 RU 7529 plakalı Volkswagen markalı otomobile ve Ercan Metin idaresindeki 81 DF 422 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Takla atan otomobil son olarak park halindeki S.G. idaresindeki 81 AAK 124 plakalı Toyota marka araca çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı an be an yansıdı

Kaza anı ise çevrede bulunan bir marketin güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin, refüje çıkarak durabildiği görülüyor. Kazayı yaşayan sürücülerden Ercan Metin ise ışıklardan çıktıktan sonra bir anda ortalığın toz duman olduğunu, bir otomobilin kendi otomobiline arkadan çarptığını dile getirdi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.