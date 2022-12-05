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AYDIN'DA DEPREM! 5 Aralık 2022 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

05.12.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 5 Aralık 2022 Pazartesi günü için açıklamalar gelmeye devam ediyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesi 20.88 km açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyuruldu. Birçok kişi internette, "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

AYDIN'DA DEPREM! 5 Aralık 2022 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 5 Aralık 2022 Pazartesi günü meydana gelen sarsıntı sonrası merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama yapıldı. Birçok kişi arama motorlarında "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 5 Aralık Pazartesi günü için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan açıklamaların detayları ile son depremler listesi....

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİ AÇIKLARINDA DEPREM

5 Aralık 2022 Pazartesi günü Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 20.88 km açıklarında saat 06.52 sıralarında 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 12.08 km olarak duyuruldu.

deprem

SON DEPREMLER LİSTESİ! (5 ARALIK 2022 PAZARTESİ)

2022.12.05 06:52:53 37.8170 26.9882 11.1 -.- 3.6 3.6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.05 06:15:21 35.4915 26.6322 5.7 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.05 04:57:48 38.0045 42.7738 9.1 -.- 1.3 -.- YASLIKAVAK-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2022.12.05 04:55:40 40.7820 30.9678 5.0 -.- 1.3 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.05 04:23:50 37.0933 28.3947 13.6 -.- 1.6 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.05 03:47:20 40.8303 31.0895 16.7 -.- 1.4 -.- BAHCEKOY-(DUZCE) İlksel
2022.12.05 02:50:03 40.7082 31.1752 19.6 -.- 1.3 -.- FINDIKLI AKSU-(DUZCE) İlksel
2022.12.05 02:47:34 35.3818 26.7943 9.6 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.05 01:49:52 34.5938 23.7808 15.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.05 01:10:36 38.9630 27.8405 3.3 -.- 1.4 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.12.05 00:39:09 36.3167 30.0618 8.0 -.- 1.5 -.- ASARONU-FINIKE (ANTALYA) İlksel
2022.12.05 00:22:09 36.3307 30.0592 9.9 -.- 3.1 3.1 ASARONU-FINIKE (ANTALYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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