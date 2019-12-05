5 Aralık Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Temsilciler Meclisi'nin yürüttüğü azil sürecinde girilen kritik dönemeçte dün ifadelerine başvurulan anayasa profesörlerinin İstihbarat Komisyonu'nun bir araya getirdiği kanıtların Başkan Trump'ın görevden azledilmesini gerektirip gerektirmeyeceğine ilişkin fikirlerini beyan ettiklerini yazıyor. Gazete, dün Temsilciler Meclisi Yargı Komisyonu'nda yapılan oturuma Demokrat Parti'nin daveti üzerine katılan üç anayasa profesörünün Trump'ın siyasi kazanç elde etmek için Ukrayna'ya baskı yapmasının açık bir görevi kötüye kullanma örneği olduğunu söylediğini kaydediyor. Habere göre hukukçu akademisyenler, azil gerektirecek bu suçun yanısıra Kongre'nin soruşturma kapsamında yürüttüğü çabalara direniş göstermesinin de Trump'ı suçlayacak nitelikte olduğu yönünde görüş belirtti. Üç uzman, Trump'ın yaptıklarının tam da Amerika'nın kurucu babalarının anayasayı kaleme alırken dikkat çektiği ve uyarıda bulunduğı türden davranışlar olduğunun altını çizdi. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Noah Feldman, yüksek suçların temel tanımının görevi kötüye kullanmak olduğunu kaydederken Stanford Üniversitesi'nden Profesör Pamela Karlan, azledilmeyi gerektirecek bir başka suç olan rüşveti gündeme getirdi. Oturuma Cumhuriyetçi Parti tarafından davet edilen dördüncü akademisyen olan George Washington Üniversitesi profesörü Jonathan Turley ise Demokratlar'ın Trump'ın azledilmesi için yetersiz kanıtlara dayalı, temelsiz bir tez oluşturduğu, bunun da azil sürecinin bütünlüğüne zarar vereceği uyarısında bulundu. Cumhuriyetçiler'in muhalefetine rağmen Yargı Komisyonu'nun Noel'den önce azil gerekçelerini belirlemesi ve oya sunması bekleniyor.

Washington Post ise yeterli miktarda bağış toplayamayan ve kamuoyu yoklamalarında rakiplerinin arasından sıyrılmayı başaramayan California Senatörü Kamala Harris'in başkan adaylığından çekilmesinden sonra Demokrat Partili aday adayları arasındaki durumu ele alıyor. Habere göre Ocak ayında ırksal ve etnik çeşitliliğe vurgu yaparak büyük umutlarla kampanyasını başlatan Harris, Salı günü yarıştan çekildiğini açıkladığında ortama hakim olan hava, seçmenlerin siyah bir kadını Trump'a tercih etmeyeceği yönündeki kaygıydı. 2018 ara seçimlerinde Kongre'ye rekor sayıda kadın ve azınlık üye sokmayı başaran Demokrat Parti'nin kadın ve azınlık başkan adaylarına aynı ilgiyi göstermemesi ise 19 Aralık'ta yapılacak tartışma programına sadece beyaz adayların katılacağı kaygısı yaratıyor. Kampanyalarını Barack Obama'nın oluşturduğu gökkuşağı koalisyonu temeline oturtan, cinsiyet engellerini kırma sözü veren kadın adaylar, şimdiyse Trump'ın belki de yeniden seçilmesine yardımcı olacak ırkçı ve cinsiyetçi eğilimlerle mücadele ediyor. Hillary Clinton'ın 2016 seçim kampanyası yetkililerinden Jess Morales, Demokrat Parti'nin bu yıl tarihin en çeşitli başkan aday adayı yelpazesini oluşturduğunu, ancak bu yelpazenin seçmenler tarafından açıkça reddedildiğini söylüyor. Demokrat Parti'nin 19 Aralık'ta yapılacak tartışma programına katılmaya şu ana kadar sadece beyaz adaylar Joe Biden, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Tom Steyer, Bernie Sanders ve Elizabeth Warren hak kazandı. Latin kökenli eski Toplu Konut Bakanı Julian Castro ve siyah New Jersey Senatörü Cory Booker'ın tartışmaya katılmak için kamuoyu yoklamalarında elde etmeleri gereken rakamları tutturabilmeleri beklenmiyor.