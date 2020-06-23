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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Tarihçesi

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tüm insanlığın eşit olduğunu düşündüğümüz bir dünyada ayrı cinsiyet haklarından söz etmek ne kadar yanlış olsa da, eriştiğimiz gelişime rağmen kadınların sosyal yaşam içindeki yeri için halen mücadele edilmekte.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Tarihçesi

Tüm insanlığın eşit olduğunu düşündüğümüz bir dünyada ayrı cinsiyet haklarından söz etmek ne kadar yanlış olsa da, eriştiğimiz gelişime rağmen kadınların sosyal yaşam içindeki yeri için halen mücadele edilmekte. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile birlikte her yıl 5 Aralık Kadın Hakları Günü içerisinde kadınların yaşadıkları sorunlar dile getiriliyor. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü çeşitli ülkelerde kutlanmaya devam ediyor ancak bizim için önemi daha farklı. Gelin bu günün özelliklerine ve kadınların ne istediklerine bir göz atalım.

1. Seçme ve Seçilme Hakkı

5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Kanunu’nda, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik, bugün kadınların bakış açısının bir ölçüde temelini oluşturuyor. Seçim yasasında yapılan değişikliğe göre kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı.

2. Zorlu yıllar

Mustafa Kemal, Cumhutiyet’in ilanından sonraki yıllarda kadınların da siyasi yaşama katılmaları gerektiğini çok defa dile getirmiş ancak bu görüşü sürekli bir şekilde tepki ile karşılanmıştır. Yine de tarihler 5 Aralık 1934’ü gösterdiği zaman yapılan yasal değişiklik ile Türk kadınına 22 yaşında seçme, 30 yaşında seçilme hakkı tanındı.

3. Yıl 1935

Bir sonraki yıl seçimler yapıldı. Meclisin kaderi bu seçimler ile değişti ve 18 kadın milletvekili meclise girdi. Türkiye Cumhuriyeti’ne göre daha gelişmiş ülkelerde bile kadınların henüz seçme ve seçilme hakkı yokken, bu ülkemiz için büyük bir atılım oldu.

4. Geride kalan yıllar

O yıllardan bugünlere geldiğimiz zaman kadınların toplumda belli bir yere geldikleri ancak halen bu yerin tartışmalı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Gerek aile gerek iş yaşamında kadınların yaşadıkları sorunların çok da çözülebildiğini söylememiz ne yazık ki mümkün değil.

5. İş yaşamında kadınlar

Açıklanan son verilere göre ülkemizde kadınların iş yaşamına katılımı sadece yüzde 38 seviyelerinde. Bu katılımı artırmak için çeşitli istihdam çalışmaları yapılıyor olsa bile temel sorun sosyal yaşamdaki aksaklıktan ileri geliyor.

6. En büyük sorun şiddet

İş yaşamının da ötesinde kadınların yaşadıkları en büyük sorunların başında şiddet geliyor. Her yıl onlarca kadın erkekler tarafından öldürülmekte, kat kat fazlası da şiddete uğramaktadır. Bu kadınların çoğu şiddet gördüklerini bile ifade edemeyecek kadar bastırılmış durumdalar.

7. Dünyada kadınlar

Kadınlar ile ilgili sorunlar sadece bizim ülkemiz ile sınırlı değil. Gelişmiş ülkelerde de bu sorunların yaşandığı bilinen bir gerçek. Halen dünyanın en büyük şirketlerinin başında yoğun olarak erkekler var. Siyasette kadın katılımı yeterli boyutlara ulaşmış değil. Gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde ise durum bundan da kötü. Kadınlar neredeyse yok sayılmaktalar.

8. Son yıllardaki çabalar

Gerek sivil toplum kuruluşları, gerek devletler, gerekse uluslararası örgütler olsun, her biri kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın durdurulması için çeşitli kampanyalar düzenlemektedirler. Bu kampanyaların geleceğe bir katkısı olacağı muhakkak ama önümüzde çok uzun bir yol olduğu kesin.

9. Kadın katılımı şart

Daha uygar bir dünya için kadınların şiddet görmediği, toplumsal ayrımcılığa uğramadığı bir alanda kendilerini özgürce ifade edebilmeleri şart. İş ve aile yaşamı başta olmak üzere birebir katılımın sağlandığı bir dünyanın bu günden daha güzel günler getireceği konusunda herkes hemfikir.

10. Hepsi içinde

Kadın hakları denildiği zaman ya da bu problemler çözüldüğü zaman, çocuk hakları, hayvan hakları, doğa hakları gibi yan kulvarda koşan diğer sorunlar da kendiliğinden çözülecektir. Bu nedenle bunların her birini iç içe düşünmek gerek; çalışmaların ortak bir noktada toplanması şart.

Bir gün kadın haklarından bahsetmek zorunda kalmadığımız günlere ulaşmak dileğiyle.

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