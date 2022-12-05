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5 Aralık Dünya Mühendisler Günü mü? En güzel, anlamlı Dünya Mühendisler Günü mesajları ve sözleri!

05.12.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Mühendisler Günü araştırmaları hız kazandı. Dünya Mühendisler Günü'nün hangi günde kutlandığı merak ediliyor. Dünya Mühendisler Günü, ülkelerde farklı günlerde kutlanıyor. Peki 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü mü? En güzel, anlamlı Dünya Mühendisler Günü mesajları ve sözleri!

5 Aralık Dünya Mühendisler Günü mü? En güzel, anlamlı Dünya Mühendisler Günü mesajları ve sözleri!

Dünya Mühendisler Günü kutlamaları ülkeden ülkeye değişiyor. Mühendisler Günü, Arjantin’de 16 Haziran, Belçika’da 20 Mart, İtalya’da 15 Haziran, Rusya’da ise 22 Aralık’a denk geliyor. İşte en güzel, anlamlı Dünya Mühendisler Günü mesajları ve sözleri!

5 Aralık Dünya Mühendisler Günü mü? En güzel, anlamlı Dünya Mühendisler Günü mesajları ve sözleri!

DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

“Mühendisler çoğu zaman bilinmeyen kahramanlardır; eğer gerçekte yıldızlar arasında seyahat etmek istiyorsak, bu, onların arzuları ve hayal gücü sayesinde olacaktır… Çünkü onlar köprü kuruculardır.” Dünya Mühendisler Günü Kutlu Olsun”

“Düşlemekle başlayan yolculuğun adıdır mühendislik! Düşlerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışan, tüm mühendislerin Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun!”

5 Aralık Dünya Mühendisler Günü mü? En güzel, anlamlı Dünya Mühendisler Günü mesajları ve sözleri!

“Mühendislerimizin ve Türkiye’nin dört bir köşesindeki mühendis adaylarımızın Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.”

“Çıktıkları bu uzun yolculukta, bilimi kendilerine yol arkadaşı seçmiş bütün mühendislerimizin, Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun!”

5 Aralık Dünya Mühendisler Günü mü? En güzel, anlamlı Dünya Mühendisler Günü mesajları ve sözleri!

“Yaşamımızı kolaylaştıran tasarımlara imza atan, bu alanda çalışan, emek veren tüm branşlardaki Mühendislerin 5 Aralık Dünya #MühendislerGünü 'nü kutluyorum.”

“Ülkemize değer katan, insanlığa fayda sağlayan tüm mühendislerin ve bir mühendis olarak meslektaşlarımın #MühendislerGünü kutlu olsun.”

5 Aralık Dünya Mühendisler Günü mü? En güzel, anlamlı Dünya Mühendisler Günü mesajları ve sözleri!

“"Türk mühendislerin alnında, Cumhuriyet istikbalini aydınlatan ışık parlar." - M. Kemal Atatürk

“Geleceğimizi tasarlamak için azimle ve özenle çalışan tüm mühendislerimizin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.”

5 Aralık Dünya Mühendisler Günü mü? En güzel, anlamlı Dünya Mühendisler Günü mesajları ve sözleri!


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