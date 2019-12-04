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5 Aralık okullar tatil olacak mı? 5 Aralık Ankara ve Edirne'de okullar tatil mi?

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2019 14:25 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının etkili olduğu illerde, öğrenci ve veliler 'okullar tatil edildi mi?' sorusunu sormaya başladı. Yağışlar Ankara, Edirne, Eskişehir başta olmak üzere pek çok ilde etkili olurken bu illerde yarın (5 Aralık 2019) okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Gözler de Valilik ve kaymakamlıkların açıklamalarında.

5 Aralık okullar tatil olacak mı? 5 Aralık Ankara ve Edirne'de okullar tatil mi?

'5 Aralık'ta okullar tatil olacak mı?' sorusu, Türkiye genelinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi ile sorulmaya başlandı. Edirne, Ankara, Eskişehir başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeye başlarken öğrenci ve veliler de '5 Aralık'ta okullar tatil edildi mi, yarın okullar tatil oldu mu?' sorularını sormaya başladı.

ANKARA, EDİRNE, ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Yarın okulların tatil olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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