5 Aralık Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 5 Aralık Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım sona erdi. Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. 5 Aralık Pazar gününde, haftanın son Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapıldı. Peki 5 Aralık 2021 Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

5 ARALIK PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 5 Aralık Şans Topu çekilişi bu akşam yapıldı. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmıştı.

Bugün 5 Aralık tarihli çekilişin şanslı numaraları saat 20:00'dan sonra belli olmuş oldu ve sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edildi.

Bugünkü çekiliş sonucu 5+1 kazanan olmadı ancak 5 kazanan 8 kişi 3.972,70 TL kazandı. Şanslı rakamlar ise 6,7,9,26,33,7 olup, joker 7 rakamı oldu.

5 Aralık Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

