5 asırlık Koza Han, zamana meydan okuyor

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- OSMANLI padişahı 2. Bayezid Han tarafından yaptırılan ve köylülerin yetiştirdiği ipek böceği kozalarının satıldığı Koza Han, eski hüviyetini kaybetse de yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 2008 yılında İngiltere Kraliçesi II.Elizabeth'in de ziyaret edip alışveriş yaptığı 5 asırlık han, şimdilerde çay bahçesi ve ipek tekstil dükkanlarıyla konuklarına hizmet veriyor.

1491 yılında, Osmanlı padişahı 2.Bayezid Han tarafından İstanbul'daki eserlere gelir sağlaması amacıyla, Mimar Abdül Ula Bin Pulat Şah’a yaptırılan Koza Han, Bursa ve civarında köylülerin yetiştirdiği ipek böceği kozalarının satıldığı geçmişten gelen özelliğini kaybetse de yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bursa'nın tekstil merkezi olmasında önemli rol oynayan han, ipekle 5 asrı aşan birlikteliği ile meşhur. Dikdörtgen bir avlunan çevresinde 2 katlı, 95 odalı tarihi hanın ortasında bir mescid ve şadırvan bulunuyor. Öncelerde ipek böceği kozalarının satıldığı yer olan Koza Han, şimdilerde ise ipek tekstil dükkanlarının ve çay bahçelerinin faaliyet gösterdiği bir han olarak hizmet veriyor. Ziyaretçiler haftanın 7 günü Koza Han'daki dükkanlarda ipekli ürünler satın alabilir, alış verişin yanı sıra bu tarihi dokunun içerisindeki kafe ve çay bahçlerinde keyifli vakit geçirebilir.

ÜSTÜ MESCİD ALTI ŞADIRVAN

Sultan 2. Beyazıt Han tarafından 1491 yılında İpek Yolu üzerinde önemli bir ticaret merkezi olarak yaptırılan Koza Han'da ibadet etmek ve çevre düzenlemesi için altı şadırvanlı havuz, üstü ise mescit olarak yaptırılan taş mescid bulunmakta. Tamamen taştan inşa edilen, kurşun kaplı bir kubbeyle örtülü, çevresinde 8 penceresi olan mescid, 1946 yılında hayırsever iş adamlarının yardımıyla Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından genel bir bakımdan geçirildi. Koza Han mescidi, daha sonraki yıllarda periyodik olarak bakıma alınsa da günümüze kadar dimdik ayakta kalmayı başardı.

İNGİLTERE KRALİÇESİ II.ELİZABETH HAYRAN KALDI

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Koza Han, 2008 yılında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve eşi Prens Philip'i ağırladı. Bursa ziyareti kapsamında Koza Han'ı gezen II.Elizabeth, ipek şal ve eşarp satın alırken Koza Han'a hayran kaldı. Koza Han esnafından Nihat Karaca, ''Kraliçe II.Elizabeth'in Bursa'ya gelmesindeki en büyük etken Koza Han'dır. Burada Osmanlı serisi ipek eşarp ve şal satın aldı. Bu ziyaretin ardından Koza Han, yaklaşık 5 yıl yabancı turistler tarafından büyük ilgi çekti. Her gelen ziyaretçi, II.Elizabeth'in hangi ürünleri satın aldığını sordu'' diye konuştu.

'KOZALARIN, TOPLANIP BURADA SATILDIĞI GÜNLERİ GÖRMEK İSTİYORUZ'

Koza Han'da 33 yıldır esnaflık yapan Nihat Karaca,''Koza Han 600 yıllık bir bina, tarihi İpek Yolu'nun son durağı. Kervanların geldiği ve ipek ticaretinin yapıldığı yer burası. Türkiye'de kozacılık yaygınlaşınca ise köylüler burada kozalarını satar ve çarşıdan alışverişlerini yaparak ayrılırlardı. Ancak şuan üretim yapamıyoruz. Bazı köylerde belediyelerin destekleri ile yavaş yavaş üretim başladı. Umarım bunu devam ettireceğiz. Devletimizin de desteği olursa, Bursa'da kozacılığın ve ipeğin yeniden yaygınlaşmasını istiyoruz. Kozaların, tekrar burada toplanıp satıldığı günleri görmek istiyoruz. Şu anda burada ipek tekstil ürünleri satan mağazalar, gümüşçüler ve çay bahçeleri var'' diye konuştu.