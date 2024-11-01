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  4. 5 asırlık Sin Camii... 6 kardeş anlaştı o yapıyı satmaya karar verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

5 asırlık Sin Camii... 6 kardeş anlaştı o yapıyı satmaya karar verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.11.2024 09:45
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Diyarbakır’ın Melikahmet Mahallesi'ndeki tarihi Sin Camii, sahibi tarafından emlakçıya verildi. 1550’de inşa edilen cami, 110 milyon liraya satılığa çıkarıldı. İlgili yetkililer, satış sonrası ibadete devam edileceğini açıkladı.

5 asırlık Sin Camii... 6 kardeş anlaştı o yapıyı satmaya karar verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Diyarbakır'ın Melikahmet Mahallesi'nde bulunan tarihi zenginliklerinden biri olan ve halk arasında "Sin Camii" olarak bilinen Sinoğlu Camii, sahibi tarafından emlakçıya verildi. Tarihi Sur İlçesi, 1550'li yıllarda inşa edilirken ve 1864 yılına kadar Sıbyan Mektebi olarak kullanıldı.

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MİLYONLUK FİYAT ETİKETİ

1944 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarıldı. Bir bölümü satılan ve yeniden cami olarak hizmete açılan yapının, alt katında 12 dükkân bulunuyor. 6 kardeş aralarında anlaşamayınca binayı satılığa çıkarmaya karar verdi. Camiye satılık ilanı asıldı. Camiinin dükkanlarla birlikte 110 milyon liraya satılığa çıkarıldığı öğrenildi.

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EVLİYA ÇELEBİ'NİN ESERİNDE BİLE ADI GEÇİYOR

Evliya Çelebi'nin de 'Seyahatname' eserinde bahsettiği bu tarihi cami, Şemsi Efendi tarafından yaptırıldı ve günümüze kadar ibadete açık kaldı. Koruma altındaki bu tarihi yapıda, satıldıktan sonra da ibadete devam edileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Evliya Çelebi dükkan
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