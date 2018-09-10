BERLİN (AA) - AB üyesi Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere, İsrail'e, Doğu Kudüs'ün kırsalında bulunan Filistinli Bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'de yıkımların başlatılması kararını gözden geçirmesini istedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'nin, Bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer ile ilgili planı "uygulamaması için" İsrail'e çağrıda bulundu.

Ortak açıklamada, 5 ülkenin, Filistin Devleti'nin topraklarını korunması için stratejik öneme sahip bölgede bulunan Han el-Ahmer köyüne ilişkin endişeleri defalarca dile getirdiği belirtildi.

İsrail Yüksek Mahkemesinin Han el-Ahmer’in yıkımı konusunda takdir yetkisini İsrail hükümetine bıraktığına işaret edilen açıklamada, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Frederica Mogherini ile birlikte İsrail hükümetine, köyü ve içinde bulunan okulu yıkma ve bu yerin sakinlerini başka yerlere yerleştirme planını uygulamaması çağrımızı yineliyoruz." ifadesine yer verildi.