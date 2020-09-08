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  4. 5 ay evli kalan çiftin ’özel görüntü’ davasında ilk duruşma görüldü

5 ay evli kalan çiftin ’özel görüntü’ davasında ilk duruşma görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 12:09 | Son Güncelleme

Mersin’de 5 ay evli kalan Nida Nur Yıldız ile İ.B.E.’nin ’özel görüntü’ davasının ilk duruşması görüldü.

Mersin’de 5 ay evli kalan Nida Nur Yıldız ile İ.B.E.’nin ’özel görüntü’ davasının ilk duruşması görüldü. Duruşmada Yıldız, eski eşinin başka kadınlarla da video çektiğini gösteren delilleri mahkemeye sundu.
Mersin 15. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasına tanıklar ve tanık avukatlarının hiçbiri katılmazken, Nida Nur Yıldız ile avukatları katıldı. Duruşmaya ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. Duruşmada konuşan Nida Nur Yıldız, eski eşinden 10 Ocak 2019 tarihinde boşandığını söyledi. Eşinden sorunsuz bir şekilde boşandığını kaydeden Yıldız, "Boşandıktan 3-4 ay sonra eski eşimle ortak bir arkadaşımız beni aradı. Önce boşanma üzerine konuştuk. Daha sonra ise ’sen eski eşinin nasıl biri olduğunu biliyor musun? Senin özel görüntülerini bana gönderdi’ dedi. Ben de videonun içeriğini sordum. Özel görüntülerimizin olduğunu söyledi. Videoları bana gönder merak ettim dedim ama o ’daha sonra gönderirim’ dedi ve bir süre sonra buluştuk. Orada bana videoyu izletti ve benim 20 saniye görüntü almama izin verdi. Ben de ’görüntüleri ver şikayetçi olayım’ dedim ama ’daha sonra’ diye cevap verdi. Aradan bir süre sonra yine eski eşimin oradan tanıdığım biri bana sosyal medya hesabından yazdı. O da bir süre sohbet ettikten sonra bana elinde özel görüntülerimin olduğunu söyledi" diye konuştu.

"Sadece benim değil başka kadınların da görüntüleri varmış"
Ondan da görüntüleri istediğini söyleyen Yıldız, "O da ’daha sonra’ diye cevap verdi. Hatta bana ’sadece senin değil başka kadınların da videosu var’ dedi. Bana videodaki duruşuma kadar tarif etti. Ben de artık bu konuşmalardan sonra şikayetçi oldum. İlk konuştuğumuz arkadaş beni arayarak, şikayetçi olmamam karşılığında hafıza kartını vereceğini söyledi. Ben de buluşarak, hafıza kartını aldım. İçinde benim ve başka kadınların görüntüsü vardı. Bu görüntülerin başka kişiler tarafından paylaşılma ihtimali yok. O yüzden eski eşimden şikayetçiyim" dedi.
Müşteki avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını, bu görüntülerin paylaşılmasının suç olduğunu ifade ettiler.
Mahkeme hakimi dosyadaki eksikliklerinin tamamlanması için duruşmayı 17 Kasım 2020 tarihine erteledi.

"Bu onur mücadelesidir"
Öte yandan, duruşma sonrası Nida Nur Yıldız ve kadınlar, açıklama yaparak sanığın ceza almasını talep ettiler. Avukat Burcu Bozkurt, davanın ilk celsesinin bugün görüldüğünü söyledi. Sanık ve sanık avukatları tarafından mazeret dilekçeleri sunulduğu için sadece kendilerinin dinlendiğini kaydeden Bozkurt, "Aslında evlilik de dahil özel hayatın korunması gereken bir hakkın ihlal edildiğini görüyoruz. Henüz dinlenecek pek çok tanığımız var, delillerimiz mevcut. Aslında fiziksel ve devamında cinsel şiddet uygulanmakta. Pandemi döneminde de cinsel şiddet kendini azaltmıyor, katlanarak devam ediyor. Nida hanım da aslında bir cinsel hedef haline gelmektedir. Kadınların bu mücadelesi aslında onur mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

"Bir cinsel hedef haline getirildim"
Nida Nur Yıldız ise bu davanın peşini bırakmayacağını kaydederek, "Gerçekten bir cinsel hedef haline getirildim. Hatta duruşmaya girmeye 5 dakika kalana kadar halen yorumlar, mesajlar aldım. ’İnanmıyoruz, fotoğrafını at, görüntünü at da inanalım’ diye. Bunlar basit numaralar. Bunlar beni yıldıracak, utandıracak, vazgeçirtecek şeyler değiller. Ben hakkımı almadan hiçbir şekilde bu davadan vazgeçmeyeceğim, hiçbir şekilde korkmayacağım. Şuna inanıyorum, bu sadece benim değil toplumun namus ve ahlak anlayışına yapılmış bir hareket olarak görüyorum. Tabi ki takdir mahkemenindir. Sanığın gerekli cezayı almasını istiyorum" dedi.

Olayın geçmişi
Mersin’de yaşayan 30 yaşındaki Nida Nur Yıldız, 5 ay evli kaldığı İ.B.E. hakkında, özel görüntülerini cep telefonundan arkadaşlarına gönderdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Eski eş İ.B.E. ise eski eşinin kendisine kumpas kurduğunu iddia ederek, karşı dava açtı. Savcılık ’özel hayatın gizliliğini ihlalden’ iddianame hazırladı.

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