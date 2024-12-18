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5 ay evli kaldığı eşi 'düğüne gidiyorum' diye evden çıktı! Altınları görmeyince gerçeği anladı: Şimdi de boşanamıyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.12.2024 14:20
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Trabzon'da yaşayan Emre Değirmenci 2022 yılında tanışıp evlendiği Tunuslu kadından boşanmak için her yolu deniyor ama başaramıyor. Evliliğinin 5. ayında 'ağabeyimin düğününe gidiyorum' diyerek evden çıkan kadın aldığı altınlarla birlikte Tunus'a gitti. Boşanmak evraklarına yanıt bile vermeyen kadının sessizliği tekrar evlenmek isteyen Değirmenci'yi mağdur etti.

5 ay evli kaldığı eşi 'düğüne gidiyorum' diye evden çıktı! Altınları görmeyince gerçeği anladı: Şimdi de boşanamıyor

Trabzon’da yaşayan Emre Değirmenci’nin (40), 2022 yılında dünyaevine girdiği Tunus uyruklu Dalel Bouzaıne (33), 5 ay süren evliliğin ardından ülkesine döndü. Değirmenci, altınlarla ortadan kaybolan eşinden boşanmak için Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak, yurt dışına gönderilen tebligatlara yanıt alınamadığı için Değirmenci boşanamadı. Hukuk mücadelesini sürdüren Değirmenci, “Bu nikah bana ayak bağı oldu" dedi.

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AĞABEYİNİN DÜĞÜNÜNE GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Kentte özel sektörde çalışan Emre Değirmenci, 2022 yılında arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Tunus uyruklu Dalel Bouzaıne ile evlendi. 5 ay süren evliliğin ardından ağabeyinin düğününe gideceğini söyleyerek memleketine giden Bouzaıne, geri dönmedi. Değirmenci, eşinin altınlarla birlikte gittiğini fark edince kandırıldığını anladı. Eşiyle ve ailesiyle irtibat kurmakta sonuç alamayan Emre Değirmenci, boşanmak için Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak, yurt dışına gönderilen tebligatlara yanıt alınamayınca Değirmenci boşanamadı.

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"ALTINLAR GİDİNCE KANDIRILDIĞIMI ANLADIM"

Konuya ilişkin ilgili bakanlıklardan da yardım talep eden Emre Değirmenci, evliliğinin resmi olarak devam etmesinin kendisini psikolojik olarak olumsuz etkilediğini ifade etti. Değirmenci, “2022'de birbirimizi gördük, beğendik. 1,5 ay sonra annemle Tunus’a gittik. Orada kına gecesi yaptık ve ailesinden istedik. Sonra Trabzon’a geldik, nikah ve ardından da düğün yaptık. 5 ay sonra memleketinde abisinin düğünü olduğunu söyledi ve gitti. Gittikten biraz zaman geçtikten sonra irtibatımız kesildi. Baktım altınlar da gitmiş. Altınları gidince kandırıldığımı anladım. Boşanmak için mahkemeye başvurduk. Ancak 2 yıl oldu. Bazı hukuki prosedürleri aşamayarak boşanamadık" dedi.

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"15 YILDIR BEKLEYENLER BİLE VAR"

Hukuk mücadelesi veren Değirmenci, “Dava sürecinde yabancı evliliklerde tebligat gidiyor. Karşı ülke tebligata cevap vermediği sürece, mahkeme görülmüyor. Böylece boşanma gerçekleşmiyor. Bu durumda 15 yıldır bekleyenler bile var. Etrafımda benim gibi mağdurların olduğunu da öğrendim. Hayat devam ediyor sonuçta. Nikahlı yaşamak zor. Biriyle evleneceksen nikahlı olman sıkıntı, mal varlığın varsa o da sıkıntı. Öldüğünde karşı tarafa kalıyor sonuçta onunla nikahlı gözüküyorsun" diye konuştu.

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"ANNESİ 3 BİN DOLAR İSTEDİ"

Maddi ve manevi zarara uğradığı anlatan Emre Değirmenci, “Psikolojik sıkıntılarım oldu tabii. Süreç zor. Oraya da gittik, şikayetçi olalım derken nerdeyse suçlu duruma düşüyorduk. Aileyle irtibatımız oldu. Annesi ‘Bu iş bitmiştir’ dedi. 3 bin dolar istedi. 'Olan oldu ne yapalım, verelim, kurtulalım’ dedik. Ama bir müddet sonra ailesi de telefonlara bakmadı.

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"EVLENİP YUVA KURMAK İSTİYORUM"

Ben de 2 senedir çaresiz bekliyorum. Bu nikah, bana ayak bağı oldu. Hayat devam ediyor. Evlenip yuva kurmak istiyorum. Ama boşanamadığım için önüme bakamıyorum. Yetkililerden bu sürece Allah rızası için müdahil olmalarını, bu duruma el atmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunus boşanma evlilik
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