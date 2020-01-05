5 ayda toplanan 500 parça eşya ile müze kuruldu

Tokat’ta kaybolmaya yüz tutan kültürel eşyaların gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 5 ayda 500 parça eşya toplanarak, Geleneksel Yaşam Müzesi oluşturuldu.

Sulusaray Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü, Geleneksel Yaşam Müzesi kurulması için vatandaşlardan desteği istedi. İlçe merkezi ve 14 köyde insanların hayatında iz bırakan eşyalar bağış yolu ile müze için toplandı. Küpler, mutfak ve tarım aletleri, radyolar, lüks lambaları, av tüfekleri, dokuma makineleri, kağnı, telefonlar ve bozuk paralar olmak üzere yaklaşık 500 parça eşya 5 ayda toplandı. Kaymakamlık tarafından ilçe merkezindeki bir binada bu eşyalar sergilenmeye başlandı.

Sulusaray Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, müzenin amacının kaybolmaya yüz tutan geleneksel yaşam kültürü eşyalarının ve değerlerin müzede sergilenerek yaşatılması, genç nesillere ve gelecek kuşaklara aktarılması olduğunu söyledi. Yaklaşık 200-300 yıla uzanan eşyaların bu müzede sergileneceğini ifade eden Kaymakam Baycar, “Geleneksel yaşamda gerek tarım aletleri olsun, gerekse mutfak aletleri, yaşam malzemeleri olarak kullanılan, vatandaşların hayatında yaşamının bir parçası olan parçalar bir araya getirildi. Dolayısı ile müzemiz yaşama dokunan bir müze oldu. Bu müzeye çok önem verdik, çünkü tamamen anılardan oluşuyor” diye konuştu.

Vatandaşlar ise ecdatlarının kullandıkları araç ve gereçlerin toplanarak müzede sergilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

