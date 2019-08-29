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5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 02:13 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde, yaklaşık 5 aydır kayıp olan Nurettin Yıldızöz'ün, ormanlık alanda iple asılı ve vücut bütünlüğü bozulmuş cesedi bulundu.

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Bornova ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi'nin yakınındaki ormanlık alanda, iple ağaçta asılı bir ceset gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, vücut bütünlüğünün tamamen kaybolmuş cesetle karşılaştı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken jandarma, ceset üzerindeki kıyafetlerde yaptığı aramada Nurettin Yıldızöz adına kimlik bulundu.

Kiklik üzerinden yapılan araştırmada, Nurettin Yıldızöz'ün ailesinin yaklaşık 5 ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı. Ayrıca, olay yerinde yapılan incelemede Yıldızöz'ün kendini asarak intihar ettiği ileri sürülürken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yıldızöz'e ait olduğu ileri sürülen ceset, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Bornova Nurettin Yıldızöz

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