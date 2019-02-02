5 aydır maaş alamayan işçiler, çocukları ile fabrika önünde eylem yaptı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 5 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia eden onlarca işçi, eşleri ve çocukları ile birlikte fabrika önünde eylem yaptı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir yer döşeme ürünlerinin üretildiği fabrikaya 5 yıl önce kayyum atanmıştı. Üretimin durması sebebiyle 5 aydır maaşlarını alamayan işçiler, çalıştıkları fabrikanın önüne gelen işçiler çocukları ve işçileri ile birlikte eylem yaptı. 5 yıl önce atanan kayyumdan düzenli olarak maaşlarını aldıklarını, ancak son 5 aydır üretimde aksamaların yaşanması sebebi ile üretimin durduğunu söyleyen, 5 aylık süreçte kendilerine ödeme yapılmadığını söyledi. Kendi istekleri ile fabrikadan ayrılmaları durumunda işsizlik maaşı alamayacaklarını belirten işçiler yetkililerden yardım istedi.

“En azından işsizlik maaşı alıp bu süreci atlatmak istiyoruz”

Fabrika önünde aileleri ile toplanan işçileri temsilen konuşan fabrika çalışanlarından Adnan Torun, 110 işçinin maaş alamadıkları için mağduriyet yaşadığını dile getirerek, “Son 5 aydır maaş alamıyoruz. Fabrikadan verilen vaatlerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Üretimin bugün, yarın başlayacağını söylüyorlar sürekli. Şimdi de üretimin 15 Şubat’ta başlayacağını söylediler. Bu şekilde 5 aydır maaşlarımızı alamıyoruz. Bu arkadaşlarımız işten çıkmak istediğinde de 3. maddeden çıkışını veriyorlar. Yani, ‘Sen kendin istifa ettin, biz eseni işten çıkartmadık’ diyerek bizleri mağdur ediyorlar. Burada çalışan inşaların yaşları 40 ila 49 arasında. Bu insan dışarı çıktıkları zaman, vasıfsızlar. Herkes burada ilkokul mezunu. O kadar mağdur bırakıyorlar ki, en azından işsizlik maaşı alıp bu süreci atlatmak istiyoruz. Onu da engelliyorlar” dedi.