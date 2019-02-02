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5 aydır paralarını alamayan parke fabrikası işçileri eylem yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 13:24 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindekiparke fabrikasının işçileri, 5 aydır ücret alamadıkları iddiasıyla eylem yaptı.

5 aydır paralarını alamayan parke fabrikası işçileri eylem yaptı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindekiparke fabrikasının işçileri, 5 aydır ücret alamadıkları iddiasıyla eylem yaptı.
Kartepe Uzuntarla Mahallesi'nde bulunan parke fabrikasının önünde aileleri ile birlikte toplanan işçiler ücretlerini alamadıklarını dile getirerek tepki gösterdi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı eylemde, fabrika işçileri adına konuşan işçi Adnan Torun, "Bu zamana kadar maaşlarımızı hep eksik alıyorduk. Son 5 aydır da hiç alamıyoruz. 5 aydır bize verilen vaatlere güvendiğimiz için bekledik. Hep, 'Bugün olacak, yarın olacak' diye bu maaş işi ötelendi. Dün bile bize, 'Ayın 15'i, 20'si gibi maaşlar yatırılacak' dediler. İşten çıkmak istediğimizde ise bize 3'üncü maddeden çıkış veriyorlar. 'Sen kendin istifa ettin, biz seni çıkartmadık' diyerek bizi mağdur ediyorlar" dedi.
Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Adnan Torun, "Buradaki insanların yaş ortalaması 40 ile 49 arasında. Bu insanlar dışarı çıktıklarında hepsi vasıfsız eleman olacak. Hepsi burada 20 senedir çalışan arkadaşlarımız. Biz en azından işsizlik maaşı alarak onunla geçinmek istiyoruz. Ama 3'üncü maddeden çıkış verdiği için işsizlik maaşı almamızı da engelliyorlar. Burada bizim mağduriyetimizin giderilmesi için bir şeyler yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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5 aydır paralarını alamayan parke fabrikası işçileri eylem yaptı5 aydır paralarını alamayan parke fabrikası işçileri eylem yaptı5 aydır paralarını alamayan parke fabrikası işçileri eylem yaptı5 aydır paralarını alamayan parke fabrikası işçileri eylem yaptı

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