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5 aylık bebeği eczaneye bırakıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 18:14 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de kimliği belirsiz kadın, ilaç alma bahanesiyle girdiği eczanede, kucağında battaniyeye sarılı 5 aylık erkek bebeği bırakarak ayrıldı.

5 aylık bebeği eczaneye bırakıp kaçtı

Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de kimliği belirsiz kadın, ilaç alma bahanesiyle girdiği eczanede, kucağında battaniyeye sarılı 5 aylık erkek bebeği bırakarak ayrıldı. Bebek koruma altına alınırken, kadının bulunması için çalışma başlatıldı.
Kimliği belirlenemeyen 20 yaşlarındaki kadın, saat 16.50'de merkez Kocasinan ilçesi Hacısaki Mahallesi Çimen Sokak'taki eczaneye girdi. Kadın, eczane çalışanlarından ağrı kesici ilaç istedi. Daha sonra kucağında battaniyeye sarılı bebeği sandalyeye koyan kadın, çalışanlara, "Ben arabadan para almaya gidiyorum. Bebek ağlarsa biberonu yanında" diyerek dışarıya çıktı. Kadının dönmemesi üzerine çalışanlar, polise haber verdi.
Polis, güvenlik kamerasını inceledikten sonra bebeği Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürdü. Bebek koruma altına alınırken, kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

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