5 aylık bebeğin yuttuğu çengelli iğne soluk borusuna saplandı!

Diyarbakır’da ikamet eden Esvet ile Amine Solmaz çiftinin tek çocukları olan 5 aylık Efraim’in nefes borusuna ailenin taktığı çengelli iğneli nazar boncuğu kaçtı. Aile bebeklerinin ağzına kaçan nazar boncuğunu çıkardı ama çengelli iğneyi çıkaramayınca en yakın hastaneye başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından bebek Elazığ'a sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bölümü'ne getirilen bebeğin yapılan tetkiklerinde iğnenin yemek borusunun alt kısmında takılı kaldığı tespit edildi. Hemen Çocuk Endoskopi Ünitesine alınan bebeğin nefes borusundaki iğne, yapılan endoskopik yöntemle yaklaşık 15 dakikalık sürede çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan bebek ve ailesi taburcu edildi.

Hastanın Diyarbakır'dan Elazığ'a geldiğini belirten Prof. Dr. Yaşar Doğan, “Hastayı kabul ettik, 5 aylık bir hasta. Bize gelmeden önce üzerinde bulunan nazar boncuğunu çengelli iğne ile birlikte ağzına götürmüş. Aile de fark edince müdahale etmiş, ağzındaki nazar boncuğunu çıkarmış fakat o esnada çengelli iğne yemek borusuna kaçmış. Hasta geldiği zaman çektiğimiz röntgende çengelli iğne yemek borusunun alt kısmında takılı vaziyetteydi. Hastaya 15 dakikalık sedasyon altında işlem yapıldı, endoskopi ile parça çıkarıldı. Hasta şu anda gayet iyi. Biraz sonra da evlerine göndereceğiz” dedi.