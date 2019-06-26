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5 aylık bebek ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 13:56 | Son Güncelleme

Adıyaman’da Suriyeli bir ailenin 3 çocuğundan biri olan 5 aylık Mahir Ali, yatağında ölü bulundu.Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi’nde ikamet eden Fatma ve Muhammed Ali çiftinin 3 çocuğundan biri olan 5 aylık Mahir, sabah saatlerinde ailesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

5 aylık bebek ölü bulundu

Adıyaman’da Suriyeli bir ailenin 3 çocuğundan biri olan 5 aylık Mahir Ali, yatağında ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi’nde ikamet eden Fatma ve Muhammed Ali çiftinin 3 çocuğundan biri olan 5 aylık Mahir, sabah saatlerinde ailesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mahir Ali, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bebek burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahir Ali’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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