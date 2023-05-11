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  4. 5 aylık bebek ölü bulunmuştu... Kahreden olayın nedeni ortaya çıktı! Anne ve sevgilisi tutuklandı

5 aylık bebek ölü bulunmuştu... Kahreden olayın nedeni ortaya çıktı! Anne ve sevgilisi tutuklandı

11.05.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da evinde ölü bulunan 5 aylık Esmanur’un, şüpheli bulunarak gözaltına alınan annesi ile sevgilisi, tutuklandı. Küçük Esmanur’un otopsisindeki ilk belirlemelere göre, yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan öldüğü belirlendi.

5 aylık bebek ölü bulunmuştu... Kahreden olayın nedeni ortaya çıktı! Anne ve sevgilisi tutuklandı

Kahreden olay, önceki gün öğle saatlerinde Kastamonu merkez ilçesi Topçuoğlu Mahallesi Topçuoğlu Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir evde 5 aylık kız bebeği Esmanur G., yatağında ölü bulundu. 5 aylık bebeğin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri tarafından anne Yasemin G. ile birlikte yaşadığı öğrenilen Cahit H. gözaltına aldı.

ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasemin G. ile Cahit H., Kastamonu Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Yasemin G. ile Cahit H., tutuklandı.

BAKIMSIZLIKTAN ÖLMÜŞ

Hayatını kaybeden 5 aylık Esmanur G.’nin cenazesi ise otopsi incelemesinin ardından Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde toprağa verildi. Küçük Esmanur’un otopsi incelemesindeki ilk belirlemelere göre, yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan hayatını kaybettiğinin tespit edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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