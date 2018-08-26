5 aylık evli Serap, tüfekle intihar etti

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, 5 aylık evli Serap K. (20), tüfekle intihar etti. Adli Tıp Kurumu'na eşinin cenazesini almaya gelen Arif K., "Son zamanlarda çok dalgındı. Sorduğumda o da bunun farkında olduğunu; ancak nedenini bilmediğini söylüyordu. Hala şoktayım" dedi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Çaltı Mahallesi'nde meydana geldi. 5 ay önce Arif K. ile evlenen Serap K., dün kayınpederinin evinde yemek yedikten sonra döndüğü kendi evinde tüfekle yaşamına son verdi. Tüfek sesini duyan eşinin yakınları, eve girdiklerinde, Serap K.'yi kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Serap K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Serap K.'nin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Adli Tıp Kurumu'na cenazeyi almaya gelen Arif K., eşinin intihar etmesi için bir neden olmadığını belirterek, "Serap benim çocukluk arkadaşım, çocukluk aşkımdı. 5 ay önce kaçarak evlendik. Ben bir şirkette çalışıyorum. Kendisi de köyde hayvanlarımıza bakıyordu. Dün de babamın evinde yemek yedikten sonra aniden kalkmış ve eve doğru hızla yürümeye başlamış. Evdekiler koyunlara bakmaya gittiğini sanmış. Hatta kardeşim, onun arkasından gitmiş. Eşim eve girdikten sonra da silah sesi duyulmuş. Eşim son zamanlarda çok dalgındı. Sorduğumda o da bunun farkında olduğunu; ancak nedenini bilmediğini söylüyordu. Hala şoktayım" diye konuştu.

Serap Kantürk'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Çaltı Mahallesi'ne götürüldü.

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