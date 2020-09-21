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5 aylık hamile eşini bıçaklayan koca, polise teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2020 14:10 | Son Güncelleme

Kayseri'de, dün boşanma aşamasındaki 5 aylık hamile eşi Buket T.'yi (24) sığındığı babaevinde bıçaklayıp kaçan Mustafa Aykut T. (25), polise teslim oldu. Mustafa Aykut T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, Buket T. ve karnındaki bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

5 aylık hamile eşini bıçaklayan koca, polise teslim oldu

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre; Buket T., 2 yıl önce evlendiği Mustafa Aykut T. ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası, bir ay önce babası Ramazan Şahin'in evine döndü. İşsiz Mustafa Aykut T., 5 aylık hamile eşi ile görüşmek için kayınpederinin evine gitti. Ancak, genç kadın eşi ile görüşmek istemediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Mustafa Aykut T., eşini karnından bıçakladı. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Mustafa Aykut T. olay yerinden kaçtı. Ailesinin evde olmadığı sırada bıçaklı saldırıya uğrayan Buket T., çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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POLİSE TESLİM OLDU

Olaydan sonra kaçan Mustafa Aykut T., suç aleti bıçakla dün akşam saatlerinde polise teslim oldu. Mustafa Aykut T.'nin sorgusunda pişman olduğunu, eşinin konuşma teklifini kabul etmeyince çılgına döndüğünü söylediği belirtildi. Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen Mustafa Aykut T., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alınan Buket T. ve karnındaki bebeğinin ise durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

DHA

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